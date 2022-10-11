Триумф «Сердца пармы»: о чем фильм и где его снимали

В России успешно (насколько это возможно в нынешних условиях) стартовал прокат фильма «Сердце пармы» (16+). Кассовые сборы этой исторической драмы, снятой режиссером Антоном Мегердичевым, за минувший уик-энд достигли почти 132 миллионов рублей. Это лучшие показатели за последние восемь месяцев для российского кинопроката. «ФедералПресс» рассказывает о непростой судьбе фильма и книги, лежащей в его основе, а также локациях и актерах, задействованных в съемках.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

По какому роману снят фильм «Сердце пармы»?

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Режиссер Антон Мегердичев снял фильм по роману Алексея Иванова, который он завершил в 2000-м году. Это сегодня он один из самых известных российских писателей. И, пожалуй, самый экранизируемый. А 22 года назад рукопись «Сердце пармы» поначалу отправилась в стол, как и первые произведения пермяка: «Общага-на-Крови» (роман написан в 1993 году) и «Географ глобус пропил» (1995).

Примечательно, что именно «Сердце пармы» станет первой изданной книгой Алексея Иванова, которая принесет ему литературный успех и откроет путь в типографию для других «прописавшихся» в столе рукописей. Считается, что проторить путь к издателям Иванову помог другой известный писатель-выходец из Перми Леонид Юзефович, а именно его рекомендации. Еще один любопытный штрих: «магический эпос о последнем древнерусском княжестве Пермь Великая» в 2003 году сначала вышел в Пермском издательстве под названием «Чердынь – княгиня гор». В том же году книгу опубликовала «Пальмира» под вывеской «Сердце пармы. Роман-легенда».

О чем фильм «Сердце пармы»?

События в фильме разворачиваются в XV веке и рассказывают о покорении Великим Московским княжеством (во времена Ивана III) древних пермских земель, населенных язычниками. В центре столкновения цивилизаций – история русского князя Перми Великой Михаила, полюбившего ведьму-ламию Тиче.

«Страсть к язычнице и верность запретной любви, поход на вогулов, кровопролитные сражения и недолгий мир, битва между Московией и Пармой, – герою выпадут испытания, в которых расстаться с жизнью не так страшно, как совершить предательство», – говорится в аннотации к фильму.

Премьера фильма состоялась в августе на Московском кинофестивале, 6 октября кинолента вышла в широкий прокат. Алексей Иванов, который достаточно критично относится к экранизациям своих книг (и, например, не одобрил как полнометражную ленту, так и сериал «Тобол»), остался доволен.

«Это большое и умное кино. Это прорыв к новому национальному эпосу, дерзко рассказанному языком XXI века», – отметил писатель.

Где снимали «Сердце пармы»?

Как и судьба первых книг Алексея Иванова, путь к экранизации «Сердца пармы» оказался извилистым и тернистым. Сначала права приобрела компания «Централ Партнершип»: планировалось, что фильм снимет режиссер Алексей Сидоров (сериал «Бригада», фильмы «Бой с тенью», «Т-34»). Однако тогда не сложилось и через несколько лет стало известно, что экранизация не планируется. В 2014 году права купила компания Star Media: было объявлено, что режиссером станет Сергей Бодров. Двукратный номинант на премию «Оскар» во время обсуждения сценария с Ивановым даже предлагал сделать два фильма по роману. Но в итоге Бодров из-за занятости отказался от съемок, но остался в проекте в качестве сценариста. А режиссером стал Антон Мегердичев («Метро», «Елки 3», «Движение вверх»).

К съемкам приступили летом 2019 года. Главные локации – деревня Щеголево (Подмосковье), живописные места в районе поселка Усьва, города-призрака Верхняя Губаха, горы Крестовой (Пермский край). Причем в Прикамье построенные декорации не стали сносить после съемок. И сегодня деревянные крепости-городки стало еще одними яркими достопримечательностями Губахинского округа, куда организуют туристические туры.

Кто исполняет роли в кино «Сердце пармы»?

Сколько потратили на «Сердце пармы»?

«Сердце пармы» является совместным проектом компаний Star Media, «Профит» и телеканала «Россия». Отметим, что дистрибьютором фильма выступает кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа», первоначальный приобретатель прав на экранизацию). Как пишет портал kinobusiness.com, бюджет киноленты составил 714,4 млн рублей. При этом больше половины на возвратной и безвозвратной основе обеспечил Фонд кино. Также сообщалось, что власти Пермского края в рамках региональной программы рибейта (субсидии для студий, которые снимают кино в Прикамье) компенсируют создателям фильма 6,5 млн рублей.