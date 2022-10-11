Почему фильм «Сердце пармы» возглавил российский прокат

За свои первые выходные в прокате фильм Антона Мегердичева «Сердце пармы» заработал около 130 миллионов рублей. И вот почему.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Картина выстроена вокруг трех важных линий: любовной истории между князем Михаилом (Александр Кузнецов) и ламией Тиче (Елена Ербакова, для нее это кинодебют), разговора о вере и том, могут ли уживаться на одной земле христиане и язычники, и на вопросе силового метода решения конфликта и участия в боях.

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Соответственно, в киноленте чередуются эпизоды, в которых Михаил проявляет мудрость и находит способ без крови получить желаемое, где он теряет голову от близости любимой женщины, а также сцены масштабных сражений.

Тут отдельно стоит сказать о наставнике юного князя — богатыре и воеводе Полюде (одна из последних ролей Сергея Пускепалиса), который спокойно делает свое дело и учит Михаила принимать нужные решения. И об Ионе, епископе Пермском (Евгений Миронов) — человеке рефлексирующем, который несет веру людям, порой чересчур категорично.

Действие происходит в XV веке на парме — по сути, так называется часть тайги. Если же писать это слово с большой буквы, то «Парма» — синоним «Перми Великой». Столицей Пермского княжества была Чердынь, которую оборонял в фильме Михаил, впрочем, скорее защищал свою жену, не желавшую сменить веру, и друзей.

Ленту можно сравнить со многими зарубежными проектами. Конные сцены сражения напоминают «Игру престолов». Боевой лось антагониста Асыки (Валентин Цзин) — об экранизациях «Хоббита». А первые сцены нападения на Чердынь, свидетелями которых становятся маленькие Михаил с Тиче, веют даже «Андреем Рублевым» Тарковского. Все масштабно и мощно.

Если же говорить о любовной линии, здесь важна двойственность природы Тиче, дочери кана Танега — она и женщина, которая любит своего мужчину и детей, и ламия, которая несет службу богине Сорни-Най.

Параллельно стоит отметить героиню Елены Пановой, которая служит в доме Михаила и присматривает за малышами, ее привязанность к воеводе Полюду. Без лишних слов, в паре сцен их прощания, можно понять, какой глубины чувства эти люди друг к другу питают. Она — та женщина, что и избу затопит, и детей от зла убережет. Он — тот мужчина, что совершает подвиги не замечая, как долг.

Фильм, который идет чуть дольше двух с половиной часов, расскажет почти сказочную историю про соединение несоединимого, кровавые битвы, которых можно было избежать, отношения, зарождающиеся с детства, и выбор между тем, что должно и что хочешь.

ФАКТ

Декорацию для фильма, которая включает 84-метровую крепость из дерева, храм, кельи, как в Чердыни XV века, отстроили на территории геологического памятника природы Холодный Лог и оставили там после съемок как смотровую площадку

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