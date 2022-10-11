Режиссер «Догмы» отказался снимать фильмы для Marvel

Американский режиссер и актер Кевин Смит отказался снимать фильмы для студии Marvel и работать над франшизой «Звездные войны» из-за токсичных фанатов. Об этом сообщает The Guardian.

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Режиссер «Догмы» вспомнил, что занимался анимационным сериалом «Властелины вселенной: Откровение», после которого некоторые поклонники обвинил его в «разрушении детства».

«Это дурацкая затея, потому что ты кого-нибудь обязательно разозлишь. В фандомах бешеные и первобытные люди», — сказал Смит.