Как снимали самый дорогой фильм в истории

Киностудии тратят миллионы долларов, снимая картины, которые войдут в историю. "Рамблер" расскажет о съемках самого дорогого фильма в истории.

Фото: Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: На странных берегах" Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: На странных берегах"

Какая кинокартина кажется вам самой дорогой? Скорее всего, многие заядлые киноманы вспомнят фильмы с самым большим количеством спецэффектов, роскошными костюмами и оскароносным составом. Кто-то вспомнит "Титаник", другие назовут "Аватар" или один из ярких супергеройских фильмов, а может и что-нибудь про космос.

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Однако на самом деле, первым в списке самых дорогих фильмов оказался фильм "Пираты Карибского моря. На странных берегах", четвертая часть культовой серии фильмов о приключениях Капитана Джека Воробья.

Сценарий

Во время работы над фильмами «Сундук мертвеца» и «На краю света» писатели Тед Эллиотт и Терри Россио обнаружили роман Тима Пауэрса 1987 года «На странных берегах», который они сочли хорошей основой для создания «новой главы» в серии «Пиратов». Дисней купил права на роман в апреле 2007 года.

Однако сценаристы отрицали, что это будет прямая версия романа:

«Черная Борода взята из книги, и в книге тоже есть дочерний персонаж. Но Джека Воробья в книге нет, как и Барбоссы. не называйте это адаптацией».

Россио заявил, что сценарий был написан как отдельный фильм, «что-то вроде Джеймса Бонда », а не как «трилогия» предыдущих частей.

Они надеялись «создать историю, которая поддержит новых персонажей», поскольку такие персонажи, как Уилл Тернер , не вернутся. Было решено немного упорядочить историю, сделать ее проще. Дуэт решил использовать еще один морской миф, упомянутый в предыдущих эпизодах: русалки, женщины-демоны, которые занимали последние часы мужчин, высадившихся на бесплодных островах. Такая история очень понравилась Джонни Деппу, бессменному исполнителю ролю Джека Воробья.

Депп был глубоко вовлечен в разработку сюжета, часто встречался со сценаристами, участвуя в продумывании сюжетных линий. Среди предложений Деппа было превращение Филиппа в миссионера и наличие испанского контингента, следующего за главными героями. После этого сценаристы создали и главную женскую роль, которая досталась Пенелопе Крус.

Кастинг

Дисней объявил, что Деппу заплатят 55,5 миллионов долларов за его роль, понимая, что без него франшиза будет «мертвой». Джеффри Раш выразил заинтересованность в возвращении к своей роли Барбоссы.

Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: На странных берегах"

Вернулись еще три актера из предыдущих фильмов: Кевин МакНалли в роли Джошами Гиббса , Грег Эллис в роли лейтенанта Теодора Гроувза и Дамиан О'Хара в роли лейтенанта Джилетта.

Кит Ричардс также вернулся, сыграв свою роль капитана Тига из части «На краю света». Предыдущие актеры Орландо Блум (Уилл Тернер) и Кира Найтли (Элизабет Суонн) заявили, что не вернутся в фильм, потому что сюжетная линия с участием их персонажей изжила себя.

Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: На странных берегах"

Пенелопа Крус была единственной, кого рассматривали на роль Анжелики, поскольку лишь она была актрисой, «которая могла не только идти лицом к лицу с Джонни и соответствовать ему, но также должна была быть всем тем, чем является Джек Воробей. Ей нужно было быть и смешной, и умной, и хитрой, и красивой». Актриса потратила два месяца на подготовку и обучение фехтованию для этой роли. Во время съемок Крус обнаружила, что беременна, что привело к тому, что продюсеры наняли ее сестру Монику Крус, чтобы она дублировала Пенелопу в рискованных сценах.

Русалки

Кастинг на роль русалок требовал, чтобы у актрис была натуральная грудь — никаких имплантатов.

Как объяснил продюсер фильма Джерри Брукхаймер :

«Я не думаю, что в 1700-х годах у них увеличивали грудь, [...] Поэтому для кастинга естественно говорить: «Нам нужны настоящие люди»».

Французская актриса Астрид Берже-Фрисби сыграла русалку Сирену. Для этой роли Берже-Фрисби пришлось брать уроки английского языка, плавать и контролировать дыхание. На остальные образы русалок были выбраны актрисы и модели, обладающие «экзотическим чувством, потусторонней чувствительностью».

В съемках русалок участвовали восемь моделей-актрис, которые изображали их вне воды, а также 22 спортсменки по синхронному плаванию и группа каскадеров, обе из которых были одеты в костюмы для захвата движения.

Трупы русалок изображали гипсовыми моделями. В дизайне пытались избежать традиционных изображений русалок в картинах и литературе, вместо этого они использовали чешуйчатое тело с полупрозрачной мембраной, вдохновленное медузами и тканью, используемой в балетных пачках. Чтобы сделать русалок более угрожающими под водой, лица актрис подверглись цифровой обработке в подводных сценах, где им добавили более острые зубы и мерцающую рыбью чешую на коже.

Съемки и музыка

После того, как совместное производство фильмов «Сундук мертвеца» и «На краю света» обошлось более чем в 300 миллионов долларов, Дисней решил урезать бюджет четвертой части. Пришлось сократить многие расходы, в том числе перенести основное производство на Гавайи и в Лондон, где налоговые льготы более благоприятны, а также сократить график съемок и урезать количество сцен со спецэффектами по сравнению с «На краю света».

В фильме использовалось 1112 кадров компьютерных изображений, которые были сделаны десятью компаниями, производящими визуальные эффекты.

Ведущими компаниями были Industrial Light & Magic , ответственная, среди прочего, за русалок и большинство водных эффектов и Moving Picture Company, которая создала цифровые корабли, изменение погоды, скалы и водопады.

ILM также занималась сценой смерти Черной Бороды, где использовали цифровых двойников, чтобы превратить его в «кипящую массу крови и одежды».

Музыку к фильму написал легендарный Ханс Циммер, работавший над всеми предыдущими частями франшизы. Циммер рассказал, что он пытался использовать рок-н-ролл, так как чувствовал, что «пираты были рок-н-ролльщиками много-много лет назад». Кроме того, он использовал и испанские элементы, что привело к сотрудничеству с мексиканскими гитаристами Родриго и Габриэлой, а также песню, написанною братом Пенелопы Крус Эдуардо.

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