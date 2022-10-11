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1 час назад

Съемки нового «Блэйда» решили отложить. Режиссера нет, а сценарием недовольны

Чемпионат.com

Marvel Studios пришлось заморозить предварительное производство нового «Блэйда», поскольку для фильма ещё не нашли нового режиссёра, а сценарий требует дополнительной доработки.

Съемки нового «Блэйда» решили отложить
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Изначально предполагалось, что Marvel быстро найдет замену Бассаму Тарику в режиссерском кресле фильма, однако корпорация решила не искать легкий вариант и уделить больше внимания постановщику. Одна из главных причин — в студии не хотят облажаться с «Блэйдом».

Съемки планировали начать в ноябре, а выпустить ровно через год — 3 ноября 2023 года. Однако маловероятно, что фильм будет готов к заявленной дате. Сейчас съемки запланированы на начало 2023 года.

«Блэйд» — один из самых ожидаемых фильмов киновселенной. Роль охотника на вампиров теперь исполняет Махершала Али, который, по данным СМИ, недоволен текущим процессом подготовки к съемкам фильма.

Фильмы,Блэйд,
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