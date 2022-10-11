Дуэйн Джонсон рассказал о противостоянии Черного Адама и Супермена

В интервью изданию CinemaBlend Дуэйн Джонсон заявил о желании сыграть в фильме, в котором сойдутся Черный Адам и Супермен. По его словам, именно в этом и был смысл «новой эры киновселенной DC», которую ранее актер сам и анонсировал. Её суть — следовать желаниям фанатов.

В сражении Черного Адама и Супермена и есть весь смысл. Это новая эпоха для киновселенной DC — та, в которой фанаты будут услышаны. Мы будем по максимуму стараться, чтобы дать фанатам то, чего они хотят. Я сам прошел через это во время карьеры в рестлинге и прекрасно понимаю, что ты не всегда можешь радовать поклонников. Но так они хотя бы будут знать, что мы их слышим и понимаем.