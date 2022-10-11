Фильмы с Джорджем Клуни и Джулией Робертс собрали в прокате больше миллиарда долларов

Фильмы с Джорджем Клуни и Джулией Робертс собрали в прокате больше миллиарда долларовЗнаменитый тандем уже не раз делал картины со своим участием кассовыми. Источник фото: huffpostРомком «Билет в рай» с Джорджем Клуни и Джулией Робертс едва ли мог претендовать на большие кассовые сборы.Однако фильм, еще даже не вышедший в США, уже успел собрать под семьдесят миллионов долларов.Этот проект стал пятой по счету совместной работой знаменитостей, и все предыдущие были безумно хороши, популярны и помогли их создателям заработать кучу денег.Львиная доля сборов пришлась на «Одиннадцать друзей Оушена» ($ 451,5 млн) и «Двенадцать друзей Оушена» ($ 364,3 млн). Почти тридцать семь миллионов добавили в общую копилку «Признания опасного человека» и более девяноста трех миллионов «Финансовый монстр».Всего же совместные фильмы Клуни и Робертс собрали урожай более чем в миллиард долларов. Так что, этот тандем мы на экранах еще точно увидим.