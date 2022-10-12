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18 минут назад

Вторая часть «Дюны» выйдет на две недели раньше

Чемпионат.com

По информации издания The Hollywood Reporter, создатели второй части «Дюны» решили перенести фильм — теперь он выйдет на две недели раньше. Не 17 ноября, как было запланировано изначально, а 3-го числа.

Вторая часть «Дюны» выйдет на две недели раньше
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Изначально 3 ноября должен был выйти «Блэйд» от Marvel Studios, но вчера стало известно о переносе картины на 6 сентября 2024 года. У фильма было много проблем, включая отсутствие режиссёра и плохой сценарий.

Сюжет фильма посвятят Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей. Герою предстоит стать для всех настоящим избранным. Его сыграет Тимоти Шаламе. Вместе с ним к своим ролям вернутся все актёры из первой части, а новичками станут Флоренс Пью и Остин Батлер — они сыграют принцессу Ирулан Коррино и Фейд-Раута Харконнена соответственно.

Первая «Дюна» вышла в 2021 году и собрала положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей. Кстати, помимо «Блэйда», Marvel отложила и другие фильмы.

Фильмы,Блэйд,Дюна,
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