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12 минут назад

Что происходит в сцене после титров «Черного Адама»

Чемпионат.comиещё 1

В материале содержатся спойлеры «Чёрного Адама» и киновселенной DC.

Что происходит в сцене после титров «Черного Адама»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В США прошли закрытые предпоказы «Чёрного Адама» — кинокомикса про одноимённого супергероя, которого сыграл Дуэйн «Скала» Джонсон. И в Сеть уже утекла сцена после титров, которая убирает все вопросы о будущем киновселенной DC.

В ней показали Супермена в исполнении Генри Кавилла. Он говорит Чёрному Адаму, что мир уже давно не содрогался с такой силой, и пристально взглянул на суперзлодея.

Судя по всему, это прямой намёк авторов на будущие события в киновселенной DC, на которые ранее намекал Дуэйн Джонсон. Генри Кавилл действительно вернётся к роли Супермена, и в дальнейшем сразится с Чёрным Адамом. Это вряд ли случится раньше 2024 года, однако вектор уже задан.

Премьера фильма «Чёрный Адам» состоится 21 октября. Как ранее сообщали инсайдеры, Супермен появится и в следующей ленте DC — «Флэше».

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