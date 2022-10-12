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4 минуты назад

В заставке аниме «Человек-бензопила» нашли множество отсылок на культовые фильмы

Чемпионат.com

11 октября состоялась премьера аниме «Человек-бензопила» — одного из самых ожидаемых продуктов японской анимации в 2022 году. Фанаты обратили внимание на заставку мультсериала, которая пестрит множеством отсылок на самые разные фильмы и аниме. Среди них, например, «Бешеные псы» и «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино, «Константин» с Киану Ривзом, «Большой Лебовски», «Бойцовский клуб» и культовый «Евангелион».

В заставке аниме «Человек-бензопила» нашли отсылки на культовые фильмы
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

События манги «Человек-бензопила» рассказывают про подростка Дэндзи, который в один прекрасный момент получает способность превращать свои конечности в бензопилы. Теперь он вынужден убивать демонов из других миров, чтобы расплатиться с долгами своего покойного отца.

В первый сезон войдут 12 эпизодов, которые будут выходить еженедельно. У каждого из них будет своя музыкальная тема от множества музыкальных групп.

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