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44 минуты назад

Фильм "Кит" с Бренданом Фрейзером вновь сорвал долгие овации на кинофестивале

Газета.Ruиещё 2

Фильм Даррена Аронофски "Кит" с Бренданом Фрейзером в главной роли вновь удостоился долгих оваций на кинофестивале, сообщает NME.

"Кит" с Бренданом Фрейзером сорвал долгие овации
Фото: Газета.RuГазета.Ru

После показа ленты на Лондонском кинофестивале зрители аплодировали пять минут, Фрейзер присутствовал на мероприятии. Премьера фильма состоялась на 79-м Венецианском кинофестивале. "Кит" сорвал шестиминутные овации, во время которых Фрейзер не мог сдержать слез. Актер обнимал режиссера Даррена Аронофски и даже хотел уйти, но остался на сцене и поклонился фанатам.

По сюжету герой Фрейзера весит около 300 килограммов и пытается найти общий язык со своей 17-летней дочерью в исполнении молодой актрисы Сэди Синк ("Очень странные дела"). Во время съемок Фрейзеру приходилось носить специальный костюм с варьирующимся весом, процесс грима перед съемками занимал до шести часов. По словам актера, после ношения тяжелого костюма он обнаружил у себя мышцы, о которых и не подозревал.

Фильмы,Брендан Фрейзер,
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