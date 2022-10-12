"Кит" с Бренданом Фрейзером сорвал долгие овации

После показа ленты на Лондонском кинофестивале зрители аплодировали пять минут, Фрейзер присутствовал на мероприятии. Премьера фильма состоялась на 79-м Венецианском кинофестивале. "Кит" сорвал шестиминутные овации, во время которых Фрейзер не мог сдержать слез. Актер обнимал режиссера Даррена Аронофски и даже хотел уйти, но остался на сцене и поклонился фанатам.

По сюжету герой Фрейзера весит около 300 килограммов и пытается найти общий язык со своей 17-летней дочерью в исполнении молодой актрисы Сэди Синк ("Очень странные дела"). Во время съемок Фрейзеру приходилось носить специальный костюм с варьирующимся весом, процесс грима перед съемками занимал до шести часов. По словам актера, после ношения тяжелого костюма он обнаружил у себя мышцы, о которых и не подозревал.