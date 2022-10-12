7 лучших фильмов с Хью Джекманом, от которых не оторваться

Хью Джекман отмечает день рождения — 12 октября австралийскому актеру исполняется 54 года. В честь праздника «Рамблер» собрал топ фильмов с участием звезды, которые точно никого не оставят равнодушным.

Фото: Кадр из фильма "Престиж" Кадр из фильма "Престиж"

«Ван Хельсинг» (2004)

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Фантастический боевик с Хью Джекманом в главной роли, который рассказывает о легендарном охотнике на чудовищ Ван Хельсинге. Однажды он отправляется по заданию секретного общества, отправляется в Трансильванию, чтобы скрестить оружие со смертельно опасным графом Дракулой. На помощь ему внезапно приходит бесстрашная Анна Валери, поставившая целью избавить свою семью от векового проклятья, наложенного убитым вампиром.

«Престиж» (2006)

Роберт и Альфред — фокусники-иллюзионисты, которые на рубеже XIX и XX веков соперничали друг с другом в Лондоне. С годами их дружеская конкуренция на профессиональной почве перерастает в настоящую войну. Они готовы на все, чтобы выведать друг у друга секреты фантастических трюков и сорвать их исполнение… В главных ролях: Хью Джекман, Кристиан Бэйл и Майкл Кейн.

«Сенсация» (2006)

Погибший журналист Джо Стромбел не может обрести покой в загробном мире, зная сенсационную новость об убийце, орудующем в Лондоне. Он убеждает американскую студентку Сондру Прански, которая видит его во время выступления мага, отправиться на поиски сенсационной новости, которая может стать величайшим репортажем в ее жизни… В главных ролях фильма Вуди Аллена: Хью Джекман и Скарлетт Йоханссон.

Кадр из фильма "Сенсация"

«Люди Икс: Начало. Росомаха» (2009)

Супергеройский боевик о неистовом и романтичном прошлом Росомахи, его сложных отношениях со сводным братом Виктором Кридом и о зловещей программе Оружие Х. При этом Росомаха встречается со многими мутантами, и узнает несколько легенд о мире Людей Икс.

Кадр из фильма "Люди Икс: Начало. Росомаха"

«Живая сталь» (2011)

Бывший боксер, а теперь промоутер (его сыграл Хью Джекман), который теперь занимается Робобоксом, нашел своего чемпиона и теперь тренирует его вместе с сыном. Параллельно с тем, как его подопечный робот пробивает свой путь в вершине, главный герой строит отношения с сыном.

«Пленницы» (2013)

У Келлера Довера пропадает шестилетняя дочь вместе с подругой. Единственная зацепка — обветшалый фургончик, который был припаркован на их улице, когда девочки играли во дворе. Детектив Локки, возглавляющий расследование, арестовывает его водителя, Алекса Джонса, но вскоре полиция вынуждена его отпустить из-за нехватки улик. Полиция медлит, а обезумевший от горя отец берет дело в свои руки…

«Величайший шоумен» (2017)