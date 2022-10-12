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1 час назад

7 лучших фильмов с Хью Джекманом, от которых не оторваться

Мира Маркина

Хью Джекман отмечает день рождения — 12 октября австралийскому актеру исполняется 54 года. В честь праздника «Рамблер» собрал топ фильмов с участием звезды, которые точно никого не оставят равнодушным.

7 лучших фильмов с Хью Джекманом, от которых не оторваться
Фото: Кадр из фильма "Престиж" Кадр из фильма "Престиж"

«Ван Хельсинг» (2004)

Видео дня

Фантастический боевик с Хью Джекманом в главной роли, который рассказывает о легендарном охотнике на чудовищ Ван Хельсинге. Однажды он отправляется по заданию секретного общества, отправляется в Трансильванию, чтобы скрестить оружие со смертельно опасным графом Дракулой. На помощь ему внезапно приходит бесстрашная Анна Валери, поставившая целью избавить свою семью от векового проклятья, наложенного убитым вампиром.

Кадр из фильма "Ван Хельсинг"

«Престиж» (2006)

Роберт и Альфред — фокусники-иллюзионисты, которые на рубеже XIX и XX веков соперничали друг с другом в Лондоне. С годами их дружеская конкуренция на профессиональной почве перерастает в настоящую войну. Они готовы на все, чтобы выведать друг у друга секреты фантастических трюков и сорвать их исполнение… В главных ролях: Хью Джекман, Кристиан Бэйл и Майкл Кейн.

Кадр из фильма "Престиж"

«Сенсация» (2006)

Погибший журналист Джо Стромбел не может обрести покой в загробном мире, зная сенсационную новость об убийце, орудующем в Лондоне. Он убеждает американскую студентку Сондру Прански, которая видит его во время выступления мага, отправиться на поиски сенсационной новости, которая может стать величайшим репортажем в ее жизни… В главных ролях фильма Вуди Аллена: Хью Джекман и Скарлетт Йоханссон.

Кадр из фильма "Сенсация"

«Люди Икс: Начало. Росомаха» (2009)

Супергеройский боевик о неистовом и романтичном прошлом Росомахи, его сложных отношениях со сводным братом Виктором Кридом и о зловещей программе Оружие Х. При этом Росомаха встречается со многими мутантами, и узнает несколько легенд о мире Людей Икс.

Кадр из фильма "Люди Икс: Начало. Росомаха"

«Живая сталь» (2011)

Бывший боксер, а теперь промоутер (его сыграл Хью Джекман), который теперь занимается Робобоксом, нашел своего чемпиона и теперь тренирует его вместе с сыном. Параллельно с тем, как его подопечный робот пробивает свой путь в вершине, главный герой строит отношения с сыном.

Кадр из фильма "Живая сталь"

«Пленницы» (2013)

У Келлера Довера пропадает шестилетняя дочь вместе с подругой. Единственная зацепка — обветшалый фургончик, который был припаркован на их улице, когда девочки играли во дворе. Детектив Локки, возглавляющий расследование, арестовывает его водителя, Алекса Джонса, но вскоре полиция вынуждена его отпустить из-за нехватки улик. Полиция медлит, а обезумевший от горя отец берет дело в свои руки…

Кадр из фильма "Пленницы"

«Величайший шоумен» (2017)

Феерический мюзикл-байопик с Хью Джекманом и Зендеей, который рассказывает о Финеасе Тейлоре Барнуме, всегда мечтавшем войти в историю. Когда, казалось, весь мир обернулся против него, он решает пойти вслед за своей мечтой. Он создает завораживающее представление-сенсацию, которое стало рождением мирового шоу-бизнеса.

Кадр из фильма "Величайший шоумен"
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