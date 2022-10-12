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14 минут назад

Премьеру фильма "Дюна 2" повторно перенесли

Москва24

Студия, которая занимается съемками второй части фантастического фильма "Дюна", сообщила о новом переносе премьеры картины. Об этом сообщает портал IGN.

Премьеру фильма "Дюна 2" повторно перенесли
Фото: Кадр из фильма "Дюна"Кадр из фильма "Дюна"

Согласно последним данным, фильм выйдет на экраны 3 октября 2023 года, то есть раньше обозначенного в прошлый раз срока – тогда сообщалось, что картину представят 17 ноября после переноса с 20 октября. Первая часть фильма, основанного на серии романов Френка Герберта, была представлена в кинотеатрах 3 сентября 2021 года. В мировом прокате она собрала более 401 миллиона долларов. Во второй части саги к свои роля вернутся актеры Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея, Джош Бролин, Хавьер Бардем и некоторые другие. Съемки пройдут в Будапеште и Абу-Даби, а также на локациях в Иордании и Италии.

Фильмы,Дюна,Джош Бролин,Хавьер Бардем,Ребекка Фергюсон,
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