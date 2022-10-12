Российский фильм «Холоп» покажут на фестивале в Бахрейне

Российский фильм режиссера Клима Шипенко "Холоп" покажут на кинофестивале в Бахрейне. Об этом сообщает moviestart.ru.
Фестиваль пройдет в Манаме, столице Бахрейна, 17-18 октября. "Холопа" посмотрят в рамках программы Russian Film Festival Spotlight. Кроме "Холопа" на мероприятии покажут драму Валерия Тодоровского "Большой".
Гендиректор РОСКИНО Инна Шалыто объяснила, что Бахрейн является важным партнером РФ в арабском мире. Культурное взаимодействие с Королевством планируется только расширять
"Культурный обмен между нашими странами уже происходит", — объяснила она.
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