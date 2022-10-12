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1 час назад

Российский фильм «Холоп» покажут на фестивале в Бахрейне

Диана Товсепова

Российский фильм режиссера Клима Шипенко "Холоп" покажут на кинофестивале в Бахрейне. Об этом сообщает moviestart.ru.

Российский фильм «Холоп» покажут на фестивале в Бахрейне
Фото: Кадр из фильма "Холоп"Кадр из фильма "Холоп"

Фестиваль пройдет в Манаме, столице Бахрейна, 17-18 октября. "Холопа" посмотрят в рамках программы Russian Film Festival Spotlight. Кроме "Холопа" на мероприятии покажут драму Валерия Тодоровского "Большой".

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Гендиректор РОСКИНО Инна Шалыто объяснила, что Бахрейн является важным партнером РФ в арабском мире. Культурное взаимодействие с Королевством планируется только расширять

"Культурный обмен между нашими странами уже происходит", — объяснила она.

Ранее мы писали о картине про Петра I, которая выйдет на экраны 3 ноября.

Фильмы,Большой,Клим Шипенко,Инна Шалыто,Валерий Тодоровский,
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