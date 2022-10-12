Российский фильм «Холоп» покажут на фестивале в Бахрейне

Российский фильм режиссера Клима Шипенко "Холоп" покажут на кинофестивале в Бахрейне. Об этом сообщает moviestart.ru.

Фото: Кадр из фильма "Холоп" Кадр из фильма "Холоп"

Фестиваль пройдет в Манаме, столице Бахрейна, 17-18 октября. "Холопа" посмотрят в рамках программы Russian Film Festival Spotlight. Кроме "Холопа" на мероприятии покажут драму Валерия Тодоровского "Большой".

Гендиректор РОСКИНО Инна Шалыто объяснила, что Бахрейн является важным партнером РФ в арабском мире. Культурное взаимодействие с Королевством планируется только расширять

"Культурный обмен между нашими странами уже происходит", — объяснила она.