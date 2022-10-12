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1 час назад

Почему фильм «Девчата» снимали летом

Мира Маркина

Культовый советский фильм Юрия Чулюкина «Девчата» пересматривают и сегодня, 60 лет спустя. Однако мало кто знает, как снимали картину, в которой по сюжету была зима и стоял сильный мороз. Что известно о работе над проектом, читайте в материале «Рамблера».

Почему фильм «Девчата» снимали летом
Фото: Кадр из фильма "Девчата"Кадр из фильма "Девчата"

Фильм снимали в непростых условиях: некоторые натурные съемки проходили на Северном Урале в реальном лесохозяйстве, поэтому актерам и съемочной группе пришлось работать в сорокаградусный мороз. В итоге создателям картины пришлось отказаться от этой безумной идеи и пойти на хитрость — часть проекта снять в поселке «Оленино» в Тверской области на настоящей лесоперерабатывающей базе. Только вот вовсе не зимой, а в августовскую жару.

На самой базе в это время продолжались работы, а съемочной группе просто выделили место на нижнем складе, где и были подготовлены все необходимые декорации. Художники укутали бревна ватой, присыпали их нафталином, а кран для перевозки бревен покрасили известкой — что походило на наледь. Сильный мороз имитировали не только с помощью ваты, но и солью, пенопластом, а также газом, который выполнял функцию пара.

Актерам же приходилось париться в ватных тулупах, шапках и валенках, изображая, что им холодно, в то время как на улице стояла жара.

Фильмы,Девчата,Юрий Чулюкин,
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