Как правильно смотреть фильмы Marvel

Мы предлагаем верный порядок просмотра фильмов популярной киновселенной.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Киновселенная Marvel объединяет миллионы людей по всему миру. Ее успеху может позавидовать даже такой крупный кинофандом, как фан-база фильмов и книг о Гарри Поттере. При этом многие люди до сих пор скептически относятся к экранизации комиксов, считая их детской забавой, с чем мы в корне не согласны. Если вы только начали свой Marvel-путь, мы подготовили для вас подборку кинокомиксов в хронологическом порядке. Не благодарите!

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«Первый мститель»

Сюжет: Чтобы стать универсальным солдатом, Стив соглашается стать отчаянным участником эксперимента, который даст ему суперспособности, о которых он и не мечтал. Теперь хлипкий юноша превращается в суперсолдата — Первого мстителя. Кажется, самое время применить суперспособности, ведь на горизонте маячит враг США — организация ГИДРА под управлением Красного Черепа. Если вы искали первый фильм о приключениях Капитана Америки, эта картина то, что вам нужно. Приятного просмотра!

«Агент Картер»

Страна: США. Жанр: боевик, фантастика. Релиз: 2015. Рейтинг IMDb: 7.9. Время: 42 мин (1 серия). Реж.: Дженнифер Гетцингер. В главных ролях: Хейли Этвелл, Джеймс Д’Арси, Энвер Гьокай и др.

Сюжет: История разворачивается в середине 40-х годов прошлого века. Уже знакомая нам подруга Капитана Америка, Пегги Картер работает на Стратегический Научный Резерв, где выполняет засекреченные миссии для мистера Старка. При этом девушка пытается прийти в себя после того, как жизнь жестоко разлучила ее со Стивом Роджерсом. Сериал длится два сезона, однако оторваться от просмотра невозможно, вы точно не пожалеете о потраченном времени, особенно если первый фильм о Стиве Роджерсе (Капитан Америка) не оставил вас равнодушными.

«Капитан Марвел»

Сюжет: Первый фильм от Marvel, где главная роль досталась женщине, что разделило поклонников кинокомиксов на два лагеря. Кэрол Дэнверс — опытный пилот ВВС США отправляется на задание, в ходе которого сталкивается с внеземной цивилизацией. Этот контакт дает девушке суперспособности, которые делают ее сверхчеловеком. Теперь Дэнверс предстоит столкнуться с внеземным противником лицом к лицу. Помогут ли ей новообретенные силы?

«Железный человек»

Страна: США. Канада. Жанр: боевик, фантастика. Релиз: 2008. Рейтинг IMDb: 7,9. Время: 121 мин. Реж.: Джон Фавро. В главных ролях: Роберт Дауни мл., Джефф Бриджес, Гвинет Пэлтроу и др.

Сюжет: Один из самых известных и любимых публикой проектов Marvel. История миллиардера и филантропа Тони Старка. В один момент Старк становится заложником террористов, которые заставляют его проектировать для них оружие. Старк якобы соглашается, однако во время работы создает броню, которая помогает ему сбежать и оставить захватчиков ни с чем. Но даже вернувшись домой из плена, Старк не может расслабится — в его корпорации созрело множество проблем во время его отсутствия. Тони решает применить свое изобретение для решения этих самых проблем.

«Железный человек 2»

Страна: США. Жанр: фантастика. Релиз: 2010. Рейтинг IMDb: 6,9. Время: 119 мин. Реж.: Джон Фавро. В главных ролях: Роберт Дауни мл., Микки Рурк, Гвинет Пэлтроу и др.

Сюжет: Продолжение истории Тони Старка, которое поклонники ждали больше, чем рождественские каникулы. После событий первого фильма прошел почти год, все уже в курсе, что создателем брони является Старк. Естественно, появляются люди, которые хотят забрать изобретение себе, на что Старк не согласен ни за какие деньги — ведь броня может быть невероятно опасной в чужих руках. Как потом выясняется, Старк оказался прав, отказавшись передавать броню правительству — на горизонте появляется опасность, с которой без изобретения миллиардера не справиться.

«Невероятный Халк»

Страна: США. Жанр: фантастика. Релиз: 2008. Рейтинг IMDb: 6,6. Время: 112 мин. Реж.: Луи Летерье. В главных ролях: Эдвард Нортон, Лив Тайлер, Тим Рот и др.

Сюжет: Доктор Брюс Баннер страдает необычным расстройством — он может превращаться в монстра Халка, правда, в самый неподходящий момент. Баннер тратит все свое время, чтобы найти лекарство от этой неприятной болезни. Ему почти удается создать препарат, однако внезапное появление страшной опасности для самого доктора рушит все его планы и лечение приходится отложить, ведь только Халк способен справиться с проблемой.

«Тор»

Сюжет: Тор — силен и могуч, его воинственность не знает границ, а потому начинается война на уровне богов на нашей планете и в божественном королевстве Асгарде. В качестве наказания Тора отправляют на Землю, где ему предстоит лишиться всех божественных привилегий и жить как простой смертный.

«Мстители»

Страна: США. Жанр: боевик, фантастика. Релиз: 2012. Рейтинг IMDb: 8. Время: 137 мин. Реж.: Джосс Уидон. В главных ролях: Роберт Дауни мл., Крис Эванс, Марк Руффало и др.

Сюжет: Земле грозит реальная опасность — брат Тора Локи возвращается, и остановить его возможно только объединив усилия. Ник Фьюри, глава Щ. И. Т., принимает решение собрать лучших из лучших, тех, кто встанет на защиту планеты. Как вы могли догадаться, в числе защитников оказываются Железный Человек, Тор, Халк, Черная Вдова и Соколиный Глаз, а возглавляет всю dream team наш давний знакомый — Капитан Америка.

«Агенты Щ. И. Т.»

Страна: США. Жанр: фантастика, триллер. Релиз: 2013. Рейтинг IMDb: 7.5. Время: 45 мин (1 серия). Реж.: Кевин Танчароэн. В главных ролях: Кларк Грегг, Мин-На Вэнь, Бретт Далтон и др.

Сюжет: Продолжение «Мстителей», которое создатели превратили в сериал, длящийся 7 сезонов. Фил Колсон вернулся в известную нам организацию Щ. И. Т., где ему предстоит собрать лучших профессионалов своего дела, чтобы работать над новыми делами, некоторые из них станут настоящим испытанием на прочность для всех участников.

«Железный человек 3»

Страна: США. Жанр: фантастика. Релиз: 2013. Рейтинг IMDb: 7.1. Время: 125 мин. Реж.: Шейн Блэк. В главных ролях: Роберт Дауни мл., Гвинет Пэлтроу, Гай Пирс и др.

Сюжет: Тони Старк одержим идеей покарать тех, кто разрушил его жизнь, миллиардер полон мести. Однако рассчитывать ему не на кого, кроме себя, а потому придется проявить чудеса смекалки. Кроме того, Старк будет вынужден принять решение, что для него важнее — он сам или его всесильная броня, которая превращает его в совершенно другого человека.

«Шан-Чи и легенда десяти колец»

Страна: США. Жанр: фантастика, боевик. Релиз: 2021. Рейтинг IMDb: 7.4. Время: 132 мин. Реж.: Дестин Дэниел Креттон. В главных ролях: Симу Лю, Тони Люн Чу Вай, Аквафина и др.

Сюжет: Сюй Вэнью — грозный воин, который смог завладеть десятью кольцами, дарующими невероятную силу. С их помощью он одолел всех своих врагов и смог собрать огромную армию, то и дело влияя на ход исторических событий. Встреча с прекрасной женщиной заставила воина сложить оружие и посвятить себя любимой. Спустя почти тридцать лет после описанных событий, простой парень Шон из США подвергается нападению неизвестных, хорошо вооруженных людей, цель которых — забрать украшение, принадлежащее Шону.

«Тор 2: Царство тьмы»

Страна: США. Жанр: фантастика. Релиз: 2013. Рейтинг IMDb: 6.8. Время: 108 мин. Реж.: Алан Тейлор. В главных ролях: Крис Хемсворт, Натали Портман, Том Хиддлстон и др.

Сюжет: Чтобы восстановить мировой порядок, Тору снова приходится вернуться в строй. На этот раз перед бесстрашным воином стоит задача победить инопланетную расу, чей предводитель не знает пощады. Тору потребуется приложить все силы, ведь с таким мощным врагом он еще не сталкивался. Великий отправится на Землю не только ради борьбы за мир во всей вселенной, но и для важной встречи со своей любимой Джейн Фостер.

«Первый мститель: Другая война»

Страна: США. Жанр: фантастика, боевик. Релиз: 2014. Рейтинг IMDb: 7.8. Время: 136 мин. Реж.: Энтони и Джо Руссо. В главных ролях: Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Энтони Маки и др.

Сюжет: Битва, собравшая мстителей в первый раз, завершена, а значит, Роджерс может, наконец.ю отдохнуть и попробовать жить жизнью обычного человека. Ему даже удается закрепиться в Вашингтоне. И все же катастрофа мирового масштаба заставляет Стива вернуться в ряды защитников вселенной. В этот раз Капитану Америка предстоит объединить силы с Черной Вдовой, чтобы спасти мир от нового мощного врага, который уже начал разрабатывать свой жуткий план.

«Стражи Галактики»

Сюжет: Ронан — злодей, каких не видывал свет, теряет суперсильный артефакт, который по случайности попадает в руки к Питеру Квиллу. Сам того не ожидая, Квилл становится участником настоящей охоты в двух мирах. Питеру приходится искать поддержку у человекообразного дерева Грута, дерзкого енота Ракеты, хищной Гаморы и напыщенного Дракса. Команде предстоит проявить себя на поле боя с противником, чья сила невообразима.

«Стражи Галактики. Часть 2»

Страна: США. Жанр: фантастика, приключения. Релиз: 2017. Рейтинг IMDb: 7.6. Время: 136 мин. Реж.: Джеймс Ганн. В главных ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Вин Дизель и др.

Сюжет: И снова наша dream team вместе на большом экране. Кто сказал, что события прошлого фильма остудили их пыл? Они продолжают попадать в опасные ситуации, их которых им позволяет выбраться только смекалка и единение. В новом фильме под авторством бессменного Джеймса Ганна им предстоит выяснить, кем является отец Квилла.

«Мстители: Эра Альтрона»

Страна: США. Жанр: фантастика. Релиз: 2015. Рейтинг IMDb: 7.3. Время: 141 мин. Реж.: Джосс Уидон. В главных ролях: Роберт Дауни мл., Крис Хемсворт, Крис Эванс и др.

Сюжет: Над Землей новая угроза — искусственный интеллект Альтрон внезапно принимает людей за угрозу, хотя изначально создавался для защиты человечества. Кто защитит планету? Конечно, Мстители. Но победа даже такой серьезной команды сомнительна, ведь с таким серьезным противником им еще не приходилось сталкиваться.

«Человек-муравей»

Страна: США. Жанр: боевик, фантастика. Релиз: 2015. Рейтинг IMDb: 7.3. Время: 117 мин. Реж.: Пейтон Рид. В главных ролях: Пол Радд, Майкл Дуглас, Эванджелин Лилли и др.

Сюжет: Скотт Лэнг — настоящий плут, ему удается заполучить способность уменьшаться в размере, что в его «работе» весьма полезный навык. Создатель костюма для уменьшения доктор Хэнк Пим помогает Лэнгу решить его проблемы, связанные с заключением под стражу, но взамен требует, чтобы Лэнг помог и ему.

«Первый мститель: Противостояние»

Страна: США. Жанр: фантастика. Релиз: 2016. Рейтинг IMDb: 7.8. Время: 142 мин. Реж.: Энтони и Джо Руссо. В главных ролях: Крис Эванс, Роберт Дауни мл., Скарлетт Йоханссон и др.

Сюжет: Американское правительство всерьез обеспокоено деятельностью Мстителей, а потому принимает решение создать регулирующие правила для людей с необычными способностями. Всему виной инцидент с участием Мстителей, что повлекло разрушительные последствия для людей. В ряду Мстителей назревает раскол — не все готовы повиноваться новым правилам. Пока супергерои не могут найти общий язык, новый злодей Барон Земо пытается воспользоваться ситуацией, чтобы нанести удар по ослабевшей сперкоманде.

«Черная Вдова»

Страна: США. Жанр: фантастика. Релиз: 2021. Рейтинг IMDb: 6.7. Время: 134 мин. Реж.: Кейт Шортланд. В главных ролях: Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью, Дэвид Харбор и др.

Сюжет: Отважная героиня Наташа Романофф — важная часть команды Мстителей. Но кем она была в далеком прошлом, задолго до присоединения к суперкоманде? Девушка должна принять вызов и вспомнить свое прошлое. Да и старые знакомые не дают о себе забыть — с их помощью пытаются раскрутить опасную операцию, осуществление которой ни в коем случае нельзя допустить.

«Черная Пантера»

Сюжет: Один из самых запоминающихся фильмов Marvel, во многом благодаря своей эстетике. Сюжет фильма раскручивается в Ваканде на территории Африки, которую многие столетия пытаются использовать в своих целях белые люди. Дух саванны Черная Пантера отважно оберегает свои земли от разрушителей. Когда Ваканде начинают угрожать с помощью современных технологий, наследный принц Т’Чалла не собирается оставаться в стороне и принимает маску Черной Пантеры, чтобы вместе с духами предков защитить свою землю.

«Человек-паук: Возвращение домой»

Страна: США. Жанр: фантастика. Релиз: 2017. Рейтинг IMDb: 7.4. Время: 133 мин. Реж.: Джон Уоттс. В главных ролях: Том Холланд, Роберт Дауни мл., Майкл Китон и др.

Сюжет: Питеру Паркеру удается пожить спокойно не так уж и долго после знакомства со Мстителями. На этот раз Паркер получает в качестве наставника Тони Старка, который охотно берет Питера под свое крыло. Над миром нависла новая угроза, с которой один Паркер точно не справится, и помощь Старка будет невероятно кстати.

«Доктор Стрэндж»

Сюжет: Доктор Стрэндж попадает в ужасную аварию, которая забирает у него возможность работать по профессии. Внезапно Стрэндж обнаруживает, что обладает способностями, недоступными другим людям. В один миг доктор становится защитником целой планеты, чему и посвящает все свое время.

«Тор: Рагнарёк»

Страна: США. Жанр: фантастика. Релиз: 2017. Рейтинг IMDb: 7.9. Время: 130 мин. Реж.: Тайка Вайтити. В главных ролях: Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Кейт Бланшетт и др.

Сюжет: Локи все же захватил трон Асгарда, однако его правление стало причиной приближающегося Рагнарёка, а именно — битва, в результате которой погибнет все королевство. К счастью, в божественное королевство возвращается Тор. Воин объединяется с Халком, чтобы остановить апокалипсис и побороть опасного Суртура, тем самым не допустить уничтожения двух миров.

«Мстители: Война бесконечности»

Страна: США. Жанр: фантастика. Релиз: 2018. Рейтинг IMDb: 8.4. Время: 149 мин. Реж.: Энтони и Джо Руссо. В главных ролях: Роберт Дауни мл., Крис Хемсворт, Марк Руффало и др.

Сюжет: На этот раз двум мирам угрожает поистине опасный злодей — космический Танос. Справиться с ним в одиночку невозможно, а это значит, команда Мстителей снова должна собраться и как можно скорее. Герои готовы вступить в решающую и самую важную схватку, которая когда-либо им предстояла.

«Человек-муравей и Оса»

Страна: США. Жанр: фантастика. Релиз: 2018. Рейтинг IMDb: 7. Время: 118 мин. Реж.: Пейтон Рид. В главных ролях: Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас и др.

Сюжет: Мы снова вспоминаем плута Скотта Лэнга, который на этот раз оказывается среди Мстителей. Но первым сделать шаг и позволить себе вовлечься в новую миссию он не спешит — у Лэнга есть дочь, с которой он не хочет расставаться. Доктор Хэнк Пим буквально заставляет Лэнга изменить решение и помочь героям снова спасти планету. Помогать Лэнгу в этот раз будет смелая и решительная Оса.

«Мстители: Финал»

Страна: США. Жанр: фантастика, боевик. Релиз: 2019. Рейтинг IMDb: 8.4. Время: 181 мин. Реж.: Энтони и Джо Руссо. В главных ролях: Роберт Дауни мл., Крис Эванс, Марк Руффало и др.

Сюжет: Танос все еще представляет угрозу для человечества, а это значит, оставшиеся Мстители должны снова противостоять могущественному злу. Смогут ли герои в этот раз остановить космического врага? Посмотрим.

«Локи»

Страна: США. Жанр: фантастика. Релиз: 2021. Рейтинг IMDb: 8.2. Время: 50 мин (1 серия). Реж.: Кейт Херрон. В главных ролях: Том Хиддлстон, Гугу Эмбата-Ро, Вунми Моссаку и др.

Сюжет: Сериал о главном кинотрикстере современности. Локи крадет Тессеракт, после этого брат Тора попадает в секретную организацию «Управление временными изменениями». Его ждут путешествия во времени, которые неизбежно повлекут череду странных событий.

«Человек-паук: Вдали от дома»

Страна: США. Жанр: фантастика, приключения. Релиз: 2019. Рейтинг IMDb: 7,4. Время: 129 мин. Реж.: Джон Уоттс. В главных ролях: Том Холланд, Сэмюэл Л. Джексон, Джейк Джилленхол и др.

Сюжет: Сюжет развивается в Европе, и снова вокруг Питера Паркера, который решил отправиться с одноклассниками в Италию. В центре Венеции Паркеру предстоит вступить в сражение с существом, напавшим из воды. На помощь Человеку-пауку приходит новый герой Мистерио. Смогут ли супергерои сохранить Европу от нападения неизвестного зла?

«Вечные»

Сюжет: На нашу планету когда-то давно были посланы люди с особыми способностями, их называют Вечными. Именно благодаря им человечеству удалось избежать смертельных опасностей в виде чудовищ из других миров — Вечные всегда отбивали их атаки. Но новый монстр, с которым приходится иметь дело защитникам Земли, превосходит по опасности всех предыдущих.

«Ванда/Вижн»

Страна: США. Жанр: фантастика. Релиз: 2021. Рейтинг IMDb: 7.9. Время: 350 мин (весь 1 сезон). Реж.: Мэтт Шекман. В главных ролях: Элизабет Олсен. Пол Беттани, Кэтрин Хан и др.

Сюжет: История молодоженов Ванды и Вижн, скрывающих свои суперспособности. Они спокойно живут в маленьком городке Вествью, но совсем скоро их спокойная и размеренная жизнь заканчивается — оказывается, их мир не так уж идеален.

«Сокол и Зимний Солдат»

Страна: США. Жанр: фантастика. Релиз: 2021. Рейтинг IMDb: 7.2. Время: 50 мин (весь 1 сезон). Реж.: Кари Скогланд. В главных ролях: Энтони Маки, Себастиан Стен, Уайатт Рассел и др.

Сюжет: Стив Роджерс перекладывает обязанности Капитана Америки на Сюма Уилсона. Смелый ход. Уилсон объединит свои силы в новом испытании для суперспособностей героев — им предстоит сражение с группой анархистов «Разрушители флагов».

«Человек-паук: Нет пути домой»

Страна: США. Жанр: фантастика. Релиз: 2021. Рейтинг IMDb: 8.3. Время: 148 мин. Реж.: Джон Уоттс. В главных ролях: Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч и др.

Сюжет: Личность Человека-паука стала известна всему миру, а виной тому стал Мистерио. Питер Паркер уже не может жить прошлой спокойной жизнью по этой причине. Паркер ищет поддержку у Стрэнджа, возможно, он сможет вернуть Питеру потерянную репутацию? Но на пути героя встает новая опасность, и снова речь идет об угрозе для всего мира. Без способностей Питера здесь не обойтись.

«Соколиный глаз»

Страна: США. Жанр: фантастика, боевик. Релиз: 2021. Рейтинг IMDb: 7.5. Время: 60 мин (1 серия). Реж.: Берт. В главных ролях: Джереми Реннер, Хейли Стайнфелд, Тони Далтон и др.

Сюжет: Бартон ищет себе замену, прежде чем полностью откажется от статуса супергероя. Ему попадается Кейт Бишоп, которая должна стать новым Соколиным Глазом, по мнению Бартона. Правда, Кетй придется обходиться без суперспособностей. Справится ли девушка?

«Лунный рыцарь»

Страна: США. Жанр: фантастика. Релиз: 2022. Рейтинг IMDb: 7.3. Время: 45 мин (1 серия). Реж.: Мохамед Диаб. В главных ролях: Оскар Айзек, Итан Хоук, Мэй Каламави и др.

Сюжет: Свежий сериал от Marvel. Военный, бывший морпех, страдает от серьезного расстройства, но вместе с ним получает силу ни много ни мало египетского божества. Несложно догадаться, что такие способности приведут героя к самым разным, в том числе очень опасным ситуациям.

«Доктор Стрэндж: В мультвселенной безумия»

Страна: США. Жанр: фантастика, приключения. Релиз: 2022. Рейтинг IMDb: 7. Время: 126 мин. Реж.: Сэм Рэйми. В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен, Сочил Гомес и др.

Сюжет: Девушку Америку Чавес, попавшую в лапы осьминога, спасает Доктор Стрэндж. Но девушка, оказывается, обладает суперспособностями — она может открывать новые порталы. Стрэндж боится, что ее способности могут использовать силы зла, а потому берется оберегать подростка, отправляясь в путь по мультвселенной.

«Тор: Любовь и гром»

Страна: США. Жанр: фантастика. Релиз: 2022. Рейтинг IMDb: 6.4. Время: 118 мин. Реж.: Тайка Вайтити. В главных ролях: Крис Хемсворт, Натали Портман, Кристиан Бейл и др.

Сюжет: Джейн Фостер удостаивается огромной чести — исполнять обязанности самого главного бога. Ей в руки попадает молот Мьёльнира. Справится ли девушка, пусть и супергерой, с такой ответственностью?

«Мисс Марвел»

Страна: США. Жанр: фантастика. Релиз: 2022. Рейтинг IMDb: 6.2. Время: 271 мин (весь сезон). Реж.: Адиль Эль Арби. В главных ролях: Иман Веллани, Мэтт Линтц, Ясмин Флетчер и др.

Сюжет: Камала Хан получает невероятные способности, и все из-за Тумана Терригена. Он смог пробудить в людях то, о чем они и не подозревали. В случае с Камалой, отныне она может полностью менять облик и растягивать тело любым образом.

«Женщина-Халк: Адвокат»

Страна: США. Жанр: фантастика, драма. Релиз: 2022. Рейтинг IMDb: 5. Время: 35 мин (1 серия). Реж.: Кэт Койро. В главных ролях: Татьяна Маслани, Джинджер Гонзага, Стив Култер и др.