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1 час назад

Актриса Люси Лью сыграет в фильме «Red One»

Моя Москва.онлайн

Как сообщает «Центральная служба новостей» со ссылкой на издание «Deadline», 53-летняя американская актриса Люси Лью («Убить Билла: Кровавое дело целиком», «Счастливое число Слевина», «Расплата», «Убить Билла», «Шанхайский полдень», «Почему женщины убивают», «Элли МакБил», «Элементарно»), номинантка на премию «Эмми», исполнит роль в экшн-картине «Red One» стриминговой платформы «Amazon Prime Video».

Актриса Люси Лью сыграет в фильме «Red One»
Фото: Кадр из сериала "Почему женщины убивают"Кадр из сериала "Почему женщины убивают"

Режиссёром проекта выступит Джейк Кэздан («Сильверадо», «Хулиганы и ботаны», «Новенькая», «Трудности ассимиляции», «Молодой Скала», «Блудливая Калифорния»), сценарий написал Крис Морган («Форсаж 5», «Сотовый», «Форсаж 7», «Преступные связи»). Мировая премьера приключенческой комедии состоится в конце 2023 года.

Главные роли в ленте исполнят американские актёры Крис Эванс («Достать ножи», «Мстители: Война бесконечности», «Одарённая», «Мстители», «Мстители: Финал», «Защищая Джейкоба»), Дуэйн Джонсон («Второй шанс», «Форсаж 5», «РестлМания 28», «План игры», «Сокровище Амазонки», «Молодой Скала») и Кирнан Шипка («Безумцы», «Леденящие душу приключения Сабрины», «Вражда», «Дефективный детектив», «Герои»).

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