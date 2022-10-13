В российских кинотеатрах нашли замену голливудским премьерам

В российских кинотеатрах решили расширить репертуар. Для этого на экранах стали показывать телевизионные шоу. Об этом пишет «Коммерсантъ» .

Отмечается, что телеканалы в целом согласны на такого рода эксперименты, но не будут отдавать топовый контент до премьеры. Объясняется это тем, что они боятся потерять в рейтинге.