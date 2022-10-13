В российских кинотеатрах нашли замену голливудским премьерам

В российских кинотеатрах решили расширить репертуар. Для этого на экранах стали показывать телевизионные шоу. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Киносети пытаются заполнить репертуарные афиши на фоне отсутствия голливудских премьер», – говорится в сообщении.
Отмечается, что телеканалы в целом согласны на такого рода эксперименты, но не будут отдавать топовый контент до премьеры. Объясняется это тем, что они боятся потерять в рейтинге.
В частности, киносеть «Формула кино» и «Синема парк» решили показывать новый сезон реалити-шоу «Беременна в 16», передают СМИ.