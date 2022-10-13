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41 минуту назад

В российских кинотеатрах нашли замену голливудским премьерам

РИА "ФедералПресс"

В российских кинотеатрах решили расширить репертуар. Для этого на экранах стали показывать телевизионные шоу. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В российских кинотеатрах нашли замену голливудским премьерам
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Киносети пытаются заполнить репертуарные афиши на фоне отсутствия голливудских премьер», – говорится в сообщении.

Отмечается, что телеканалы в целом согласны на такого рода эксперименты, но не будут отдавать топовый контент до премьеры. Объясняется это тем, что они боятся потерять в рейтинге.

В частности, киносеть «Формула кино» и «Синема парк» решили показывать новый сезон реалити-шоу «Беременна в 16», передают СМИ.

Фильмы,Коммерсант,
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