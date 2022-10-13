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1 час назад

Стали известны детали «Черной пантеры 2»

Чемпионат.com

Создатели сиквела «Чёрной пантеры» не очень охотно делились деталями картины, поскольку не хотели раскрывать все карты раньше времени. Несмотря на это, некоторые подробности сюжета всё же появились.

Стали известны детали «Черной пантеры 2»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Так, события фильма развернутся через год после смерти короля Т'Чаллы, который носил титул Чёрной пантеры. Мать Т'Чаллы, Рамонда, кажется, приняла смерть сына, а вот его сестра, Шури, никак не может отойти от трагедии. Она скорбит, и в этот самый момент появится новый персонаж — принц Нэмор.

Официальный синопсис картины

В фильме королева Рамонда, Шури, М'Баку, Окойе и Дора Миладже пытаются защитить свою нацию от вмешательства мировых держав после смерти Т'Чаллы. Герои должны объединить свои силы и дать Ваканде новую жизнь. Теноч Уэрта представлен в роли Нэмора, короля скрытой подводной нации.

В целом сиквел «Чёрной пантеры» выглядит как действительно важный фильм Marvel Studios, особенно на фоне слабой четвёртой фазы.

Фильм выйдет в кино 11 ноября, но до России вряд ли доберётся.

Фильмы,Чёрная Пантера,
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