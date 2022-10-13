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2 часа назад

Певец Гаркуша заявил, что никогда не читает сценарий на съемках в кино

Газета.Ru

Фронтмен группы "АукцЫон" Олег Гаркуша рассказал о съемках в фильме "Сказка для старых". Этим он поделился в беседе с изданием "Известия".

Гаркуша заявил, что никогда не читает сценарий на съемках
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Певец отметил, что режиссеры приглашают его в кино, когда хотят видеть в том или ином образе. Он отметил, что никогда не читает сценарий и лишь просит прислать сцены с его участием.

Фильм Федора Лаврова "Сказка для старых" не стал исключением. По сюжету артист везет в телеге гроб по бездорожью. Гаркуша добавил, что его не испугала подобная сцена.

"В телеге гроб, в нем лежит Женя Ткачук, замечательный артист и человек. Это кино, к чему какие-то приметы. Я не суеверен, но через левое плечо иногда плююсь. И перед выходом на сцену своеобразно крещусь. Но это моя фишка. Близкие знают", - поделился артист.

Фильмы,Федор Лавров,Олег Гаркуша,
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