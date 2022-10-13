Гаркуша заявил, что никогда не читает сценарий на съемках

"В телеге гроб, в нем лежит Женя Ткачук, замечательный артист и человек. Это кино, к чему какие-то приметы. Я не суеверен, но через левое плечо иногда плююсь. И перед выходом на сцену своеобразно крещусь. Но это моя фишка. Близкие знают", - поделился артист.