Гаркуша заявил, что никогда не читает сценарий на съемках

Фронтмен группы "АукцЫон" Олег Гаркуша рассказал о съемках в фильме "Сказка для старых". Этим он поделился в беседе с изданием "Известия".
Певец отметил, что режиссеры приглашают его в кино, когда хотят видеть в том или ином образе. Он отметил, что никогда не читает сценарий и лишь просит прислать сцены с его участием.
Фильм Федора Лаврова "Сказка для старых" не стал исключением. По сюжету артист везет в телеге гроб по бездорожью. Гаркуша добавил, что его не испугала подобная сцена.
"В телеге гроб, в нем лежит Женя Ткачук, замечательный артист и человек. Это кино, к чему какие-то приметы. Я не суеверен, но через левое плечо иногда плююсь. И перед выходом на сцену своеобразно крещусь. Но это моя фишка. Близкие знают", - поделился артист.