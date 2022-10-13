Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
1 час назад

«Ъ»: В кинотеатрах России начали показывать сериалы и шоу с телевидения

FBM.ru

Российские киносети в поисках контента, которым можно заполнить репертуарные афиши на фоне отсутствия новых картин от голливудских студий. Вместо них на большом экране будут показывать сериалы и шоу с российского ТВ. Об этом в четверг, 13 октября, написал «Коммерсантъ».

В кинотеатрах РФ начали показывать сериалы и шоу с телевидения
Фото: FBM.ruFBM.ru

В частности, объединённая киносеть «Формула кино» и «Синема парк» договорились с телеканалом «Ю» о предпремьерной трансляции нового сезона реалити-шоу «Беременна в 16». Речь ведётся о четырёх сериях в 60 кинозалах в Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Краснодаре и других городах. Показы стартовали 10 октября. Предположительно их покажут на телеэкранах через неделю.

Представитель «Ю» отметил, что проект носит прежде всего имиджевый характер. В «Формуле кино» и «Синема парке» положительно оценили результаты показов — за 3 дня продано порядка двух тысяч билетов и 500 по предварительной продаже.

В кинотеатрах «Каро» телепрограммы на данный момент не показывают, однако проводят сериальные марафоны. Удачные прецеденты оказались с проектами «Игры престолов», «Чики» и «Манюня». В «Каро» отметили, что популярны также показы YouTube-шоу, к примеру, «Подземелья Чикен Карри».

Как сообщил один из собеседников издания, точечные показы телешоу на данный момент не вызывают большого ажиотажа. В частности, на один сеанс «Беременна в 16» в среднем приходит порядка 20 человек. Это хоть какая-то посещаемость, однако проект не имеет перспектив масштабирования.

Фильмы,Игра престолов,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители