В кинотеатрах РФ начали показывать сериалы и шоу с телевидения

Российские киносети в поисках контента, которым можно заполнить репертуарные афиши на фоне отсутствия новых картин от голливудских студий. Вместо них на большом экране будут показывать сериалы и шоу с российского ТВ. Об этом в четверг, 13 октября, написал «Коммерсантъ».

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В частности, объединённая киносеть «Формула кино» и «Синема парк» договорились с телеканалом «Ю» о предпремьерной трансляции нового сезона реалити-шоу «Беременна в 16». Речь ведётся о четырёх сериях в 60 кинозалах в Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Краснодаре и других городах. Показы стартовали 10 октября. Предположительно их покажут на телеэкранах через неделю.

Представитель «Ю» отметил, что проект носит прежде всего имиджевый характер. В «Формуле кино» и «Синема парке» положительно оценили результаты показов — за 3 дня продано порядка двух тысяч билетов и 500 по предварительной продаже.

В кинотеатрах «Каро» телепрограммы на данный момент не показывают, однако проводят сериальные марафоны. Удачные прецеденты оказались с проектами «Игры престолов», «Чики» и «Манюня». В «Каро» отметили, что популярны также показы YouTube-шоу, к примеру, «Подземелья Чикен Карри».