2ГИС нанес на карту места съемок фильма «Сердце пармы»

Навигационное приложение 2ГИС обозначило на карте места съемок фильма «Сердце пармы». Картина снималась в Пермском крае, а в 2ГИС добавили ключевые съемочные локации и достопримечательности с описаниями, чтобы дать пользователям больше представления о том, как снимался фильм. Всего в приложение добавлены около 30 мест с фотографиями. Путешественники могут заодно проложить в приложении маршрут, который будет затрагивать эти достопримечательности.