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2 часа назад

2ГИС нанес на карту места съемок фильма «Сердце пармы»

Стелла Шмель

Навигационное приложение 2ГИС обозначило на карте места съемок фильма «Сердце пармы». Картина снималась в Пермском крае, а в 2ГИС добавили ключевые съемочные локации и достопримечательности с описаниями, чтобы дать пользователям больше представления о том, как снимался фильм. Всего в приложение добавлены около 30 мест с фотографиями. Путешественники могут заодно проложить в приложении маршрут, который будет затрагивать эти достопримечательности.

«Сердце пармы» – картина по одноименному роману Алексея Иванова о князе Михаиле и его запретной любви к ведьме-язычнице Тиче. Съемки фильма проходили в Пермском крае с июля 2019 по май 2020. Премьера картины состоялась на 44-м Московском международном кинофестивале.

Режиссером картины стал Антон Мегердичев, а главные роли исполнили Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Федор Бондарчук, Евгений Миронов, Сергей Пускепалис и многие другие.

Фильм в прокате с 6 октября.

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