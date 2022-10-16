Фильмы, которые помогут пережить расставание

В момент расставания кажется, что жизнь никогда не будет прежней, а все, что вы делали, вертелось вокруг одного человека. На самом деле, это чувство проходит спустя время, но иногда осознать это очень трудно. Чтобы понять, что на расставании ваша жизнь не заканчивается, учитесь у главных героев фильмов. О том, что посмотреть в непростой период жизни — в материале “Рамблера”.
Мелодрама рассказывает о том, насколько разрушительным человек может быть сам для себя. Сюжет построен вокруг главного героя по имени Том. К нему на работу приходит новая коллега Самер, в которую он влюбляются. У них завязываются отношения, которые длятся 290 дней. Откуда взялись остальные 210? Все остальное время Том тратит на воспоминания и самоанализ после расставания, ведь никак не может отпустить Самер из своей жизни.
Этот фильм рассказывает о том, что не нужно полностью забывать человека, с которым вы расстались. Важно с благодарностью и теплотой относиться к тому опыту, который вас сблизил. И из расставания можно извлечь важные для себя уроки. Картина начинается с расставания двух главных героев, которые с помощью современных технологий пытаются стереть память, чтобы не помнить о прошлых отношениях. Однако любовь такова, что полностью забыть о ней невозможно, даже если она случилась в прошлом.
Наша жизнь состоит из постоянных выборов, но о том, правильные ли они или нет, вам никто не скажет. Только вы сможете для себя решить спустя время, пошли ли вы по нужной дороге. “Ла-Ла Ленд” — про историю двух амбициозных молодых людей, которых захлестывает чувство любви. Однако им приходится выбирать, хотят они посвятить свою жизнь чувствам или давней мечте. Их выборы могут не совпадать, но отпускать любимого человека ради его счастья — тоже выражение своих чувтсв.