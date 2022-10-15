Как новый «Хеллоуин» завершил историю легендарной хоррор-франшизы

На сервисе Peacock вышел один из самых ожидаемых фильмов ужасов осени «Хеллоуин заканчивается» — финальная часть новой трилогии о противостоянии Лори Строуд и Майка Майерса. «Лента.ру» отдает должное усилиям режиссера Дэвида Гордона Грина по реанимации классического хоррора Джона Карпентера и радуется новой возможности увидеть на экране Джейми Ли Кертис.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В хеллоуинскую ночь 2019 года юный житель Хэддонфилда Кори Каннингем (Роэн Кэмпбелл) взялся присматривать за соседским шкодливым ребенком и случайно его убил. Спустя три года Кори работает на автомобильной свалке у собственного дяди и время от времени подвергается нападениям хэддонфилдцев, припоминающих ему убийство. После одной из стычек с наглыми подростками Кори берет на поруки Лори Строуд (Джейми Ли Кертис). Почтенная дама как раз построила новый дом и вылечила болезненную зависимость от убийства Майка Майерса, которого никто не видел уже четыре года. Теперь Лори пишет мемуары и заботится о внучке Элисон (Энди Мэтичак), которая служит медсестрой в местном госпитале. У Кори и Элисон после знакомства начинается что-то вроде романа. Но после вечеринки на Хеллоуин Кори встрянет в драку, а очнувшись, обнаружит себя в канализации, где из-за одной из решеток на него будет взирать знакомая маска.

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Четыре года назад режиссеру Дэвиду Гордону Грину и сценаристу Дэнни Макбрайду удалось практически невозможное: после бессчетного числа идиотских сиквелов и более или менее амбициозных перезагрузок (у Роба Зомби получилось, пожалуй, лучше всех) они вернули на экраны знаменитую хоррор-франшизу и не облажались. Грин и Макбрайд не только заполучили в проект Джейми Ли Кертис, но и получили благословение от автора оригинала — великого Джона Карпентера, который даже наиграл для них новый синтезаторный саундтрек. Перезапущенный «Хеллоуин» игнорировал сиквелы и был прямым продолжением самого первого фильма, а его премьера была приурочена к сорокалетию франшизы. Неровный постановщик Грин (на счету которого такие разные фильмы, как «Джо» и «Ананасовый экспресс») небезупречно, но все же вернул на экраны дух оригинала.

Проблема заключалась в том, что «Хеллоуин» Грина с самого начала был заявлен как часть новой трилогии. Названия сиквела и триквела были анонсированы задолго до премьеры, и если заголовок «Хеллоуин убивает» звучал предсказуемо, то «Хеллоуин заканчивается» предполагает уже серьезную заявку на завершение многострадальной хоррор-саги. Второй фильм резко понизил взятую планку. Сценаристы сочинили хитроумный концепт, в котором ключевые герои оставались на периферии, а главную опасность представляли обезумевшие от ужаса жители Хэддонфилда. В подтексте тихонько звучало многозначительное бормотание про жестокость слепой толпы, но на деле выглядело все это натуральной сдачей позиций. У Грина вновь проявились сложности с умением играть по жанровому канону (они были и в успешном «Ананасовом экспрессе»), которые на поле «Хеллоуина» выглядели почти как профнепригодность. Будто бы оказавшись не в состоянии прочувствовать выбранный материал, Грин жульнически сменил жанр и в итоге удостоился проклятий и от фанатов франшизы (той самой толпы то есть), и от более хладнокровных критиков.

Третий фильм во многом идет по тому же пути. Действие зачем-то перескакивает на четыре года вперед, Лори Строуд без предупреждения излечивает свои классические душевные болезни. Более того, первый час Майк Майерс и вовсе присутствует в фильме только каким-то пугалом из прошлого — смутная опасность оказывается сосредоточена в совершенно новом персонаже. Очередной сюжетный кульбит, по всей видимости, казался сценаристам страшно остроумным, но на практике смотрится в высшей степени простодушно. Не то чтобы это действительно очень плохо, но в отсутствие легендарного названия такой фильм наверняка прошел бы мимо большого проката, да и в сети не удостоился бы серьезного внимания.

В чем Грин действительно верен карпентеровским заветам, так это в том, что его Майерс — действительно бесстрастное и потому особенно жуткое чудовище. Каждое появление человека в маске на экране по-настоящему тревожит, а совершаемые им злодейства максимально далеки от того, чтобы выглядеть пародией. Вторая понятная удача — Джейми Ли Кертис, актриса с потрясающей харизмой, которая в новой трилогии работает в полную силу, несмотря на явную усталость от необходимости год за годом влезать в джинсы и рубашки Лори Строуд. «Хеллоуин заканчивается» вновь дарит актрисе несколько очень ярких моментов — причем речь не только о сценах с ножом, но и эмоциональных заявлений о собственной эмансипации.

Что же касается громкого заявления в названии, то ни о каком окончании речь, понятно, не идет. Формально Грин как бы завершает начатый в первом фильме сюжет, ставит в нем демонстративно жирную точку, но обманываться не стоит. Продюсер трилогии Джейсон Блум уже рассказал, что после выпуска в прокат нового «Хеллоуина» права на приключения Майерса переходят к Малеку Аккаду — сыну Мустафы Аккада, ответственного за многочисленные второсортные сиквелы карпентеровского фильма. У Аккада, разумеется, уже есть планы на продолжение кровавого путешествия Майерса. А вот без Лори Строуд все же придется обойтись: Джейми Ли Кертис предусмотрительно сообщила, что больше к звездной роли возвращаться не собирается. Впрочем, она уже давала это обещание несколько раз, впервые — после «Хеллоуина 2». Иными словами, «Хеллоуин» не умрет никогда — отличное, кстати, название для следующего фильма.