Премьера фильма «Корсаж» состоялась в московском «Октябре»

«Можно сказать, что Елизавета Австрийская XIX века — она сродни фигуре леди Дианы. Если леди Диану принято называть "принцессой сердец XX века", то Сиси, она же Елизавета Австрийская, была императрицей сердец XIX века», – отметила киножурналист и модератор показа Катерина Крупнова на мероприятии.