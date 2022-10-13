Премьера фильма «Корсаж» состоялась в московском «Октябре»

Премьерный показ картины «Корсаж» прошел в столичном киноцентре «Октябрь» – ленту представили в рамках фестиваля «КАРО.Арт».
Режиссером фильма выступила Мари Кройцер. В центре сюжета жизнь Елизаветы, Императрицы Австрийской, ее отношения с мужчинами, семьей и самой собой.
«Можно сказать, что Елизавета Австрийская XIX века — она сродни фигуре леди Дианы. Если леди Диану принято называть "принцессой сердец XX века", то Сиси, она же Елизавета Австрийская, была императрицей сердец XIX века», – отметила киножурналист и модератор показа Катерина Крупнова на мероприятии.
Ранее ленту удостоили приза за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале в секции «Особый взгляд», пишет «Центральная служба новостей». Фильм также является претендентом на «Оскар» от Австрии.