Гаркуша рассказал о своем участии в «Сказке для старых»

«О том, кого мне придётся сыграть, он не рассказывал. Я же не актёр. У меня нет агента. И при этом у меня в копилке более 30 фильмов. Каким образом?.. Режиссёры видят меня в том или ином образе и приглашают. Сценарий я не читаю никогда. Только прошу, чтобы мне прислали мои сцены. Всё. И с Федей Лавровым то же самое было», — поделился артист.