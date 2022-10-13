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1 час назад

Том Фелтон: Джоан Роулинг почти не работала над фильмами по «Гарри Поттеру»

Чемпионат.com

Том Фелтон, исполнитель роли Драко Малфоя в «Гарри Поттере», прокомментировал трансфобные высказывания Джоан Роулинг, из-за которых о писательнице как будто многие резко забыли. По словам актёра, у него нет времени разбираться, кто прав, а кто виноват, однако он всецело поддерживает любые начинания, которые искореняют несправедливость в обществе.

Том Фелтон: Роулинг почти не работала над фильмами по «Гарри Поттеру»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

"Моя собака отнимает у меня слишком много времени, чтобы заниматься такими вопросами. Очевидно, что я за выбор, за обсуждение, за права человека по всем направлениям и за любовь".

Фелтон отметил, что отделяет книжного «Гарри Поттера» от киносаги. По его словам, Роулинг заслуживает уважения за создание волшебной вселенной, однако в производстве фильмов писательница почти не участвовала.

"Несмотря на то что Джоан придумала эти истории, она не участвовала в процессе создания фильмов так, как многие думают. По-моему, я видел её на съёмочной площадке всего один или два раза".

Интересно, что «отец» Тома Фелтона в киносаге Джейсон Айзекс ранее вступился за писательницу. По его словам, её высказывания никоим образом не отменяют то добро, которое она сделала для очень многих людей, включая крупные пожертвования в благотворительный фонд Lumos.

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