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1 час назад

Юлия Пересильд бросает вызов невесомости в новом фильме «Вызов»

Провинция.ру

На космодроме «Байконур» завершился этап наземных съемок фильма «Вызов», ради которого актрисе Юлии ПЕРЕСИЛЬД и режиссеру Климу ШИПЕНКО пришлось отправиться в космос на Международную космическую станцию, сообщает kino.mail.ru. С момента полета киноэкипажа прошел ровно год, когда группе пришлось вернуться на

космодром, чтобы достоверно доснять отдельные сцены. Раньше сделать это было невозможно из-за коронавирусных ограничений и предстартовых подготовок на Байконуре. Юлия Пересильд в социальных сетях поделилась первыми кадрами будущего фильма.

«Счастлива вернуться на «Байконур» в более спокойном режиме и привычном мне амплуа — в качестве актрисы», - подписала снимки актриса.

По сюжету главная героиня «Вызова» - врач-кардиохирург Женя, которой предстоит отправиться в космос, чтобы в условиях невесомости провести операцию на сердце космонавту Иванову, иначе он не переживет посадку модуля.

Премьера картины запланирована на 13 апреля 2023 года.

Фильмы,Вызов,Байконур,Клим Шипенко,Юлия Пересильд,
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