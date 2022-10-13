На космодроме «Байконур» завершился этап наземных съемок фильма «Вызов», ради которого актрисе Юлии ПЕРЕСИЛЬД и режиссеру Климу ШИПЕНКО пришлось отправиться в космос на Международную космическую станцию, сообщает kino.mail.ru. С момента полета киноэкипажа прошел ровно год, когда группе пришлось вернуться на

космодром, чтобы достоверно доснять отдельные сцены. Раньше сделать это было невозможно из-за коронавирусных ограничений и предстартовых подготовок на Байконуре. Юлия Пересильд в социальных сетях поделилась первыми кадрами будущего фильма.

«Счастлива вернуться на «Байконур» в более спокойном режиме и привычном мне амплуа — в качестве актрисы», - подписала снимки актриса.

По сюжету главная героиня «Вызова» - врач-кардиохирург Женя, которой предстоит отправиться в космос, чтобы в условиях невесомости провести операцию на сердце космонавту Иванову, иначе он не переживет посадку модуля.