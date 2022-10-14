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3 часа назад

Лиам Нисон может сыграть главную роль в перезапуске "Голого пистолета"

Газета.Ruиещё 5

Кинокомпания Paramount Pictures планирует работать над перезапуском франшизы "Голый пистолет". Об этом сообщает Deadline.

Лиам Нисон может сыграть в перезапуске "Голого пистолета"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Создатель "Гриффинов" Сет Макфарлейн выступит в качестве продюсера картины. Режиссер фильма - Акива Шаффер, ранее работавший над такими комедиями, как "Бруклин 9-9", "Дружинники", "Соседи. На тропе войны", "Зависнуть в Палм-Спрингс". Сценарий напишут Дэн Грегор и Даг Мэнд. На главную роль рассматривается Лиам Нисон, известный по проектам "Звездные войны", "Заложница", "Список Шиндлера". На данный момент ведутся переговоры с актером.

Детали сюжета не раскрываются. Сообщается, что Нисон, возможно, сыграет сына детектива Фрэнка Дребина, которого в оригинальных картинах исполнил Лесли Нильсен.

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