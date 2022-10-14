Лиам Нисон может сыграть в перезапуске "Голого пистолета"

Создатель "Гриффинов" Сет Макфарлейн выступит в качестве продюсера картины. Режиссер фильма - Акива Шаффер, ранее работавший над такими комедиями, как "Бруклин 9-9", "Дружинники", "Соседи. На тропе войны", "Зависнуть в Палм-Спрингс". Сценарий напишут Дэн Грегор и Даг Мэнд. На главную роль рассматривается Лиам Нисон, известный по проектам "Звездные войны", "Заложница", "Список Шиндлера". На данный момент ведутся переговоры с актером.