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1 час назад

Звезда "Аватара" высказался о сиквеле фильма

Газета.Ruиещё 1

Американский актер Стивен Лэнг поделился впечатлениями от предстоящего фильма "Аватар: Путь воды" в беседе с comicbook.com.

Звезда "Аватара" высказался о сиквеле фильма
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Звезда "Аватара" сообщил, что уже посмотрел множество сцен из предстоящего сиквела и был очень впечатлен картиной. Он назвал вторую часть культовой ленты "прекрасным фильмом", который не похож ни на что, что он видел раньше.

По словам Лэнга, у него нет сомнений в том, что картина выйдет замечательной. Он отметил, что фильм получился "очень красивым".

"Помимо того, что "Аватар 2" - великолепный визуально, это просто очень гуманистический фильм. В нем так много сердца, чувств и страсти, что я думаю, он найдет отклик в душе у очень и очень многих зрителей", - заключил актер.

Фильмы,Аватар,Стивен Лэнг,
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