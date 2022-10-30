Кино 2000-х: как на самом деле снимали «Властелин колец»

Трилогия "Властелин колец", изменившая историю фэнтези-фильмов, столкнулась с рядом проблем. Травмы на съемочной площадке, обширные изменения сценария и очень сложный кастинг — проблем в процессе записи было много. "Рамблер" расскажет о том, чего вы точно не знали о съемках экранизированной истории Дж. Р. Р. Толкина.

Фото: Кадр из фильма "Властелин колец" Кадр из фильма "Властелин колец"

Сценарий и бюджет

Кадр из фильма "Властелин колец"

Когда начинался «Властелин колец», планировалось, что будет два фильма. Позже, обеспокоенные раздутым бюджетом, продюсеры пытались убедить Питера Джексона сжать историю в один фильм.

В разные моменты процесса написания сценария именно Арвен, а не Эовин, переодевалась мужчиной, отправлялась в битву на Пеленнорских полях и убивала Короля-Чародея; а Рохан и Гондор были объединены в одно королевство. Miramax также предложила представить версию с одним фильмом как воспоминание, в котором старый Фродо рассказывает всю историю.

Шон Коннери не понял сценарий

Шон Коннери пробовался на роль Гэндальфа, но признался:

«Я никогда этого не понимал. Я читаю книгу. Я прочитал сценарий. Я видел фильм. Я до сих пор этого не понимаю… Мне было бы интересно заняться чем-то, чего я не до конца понимал, но не в течение 18 месяцев».

Сделка с Коннери, если бы он согласился на эту роль, заключалась бы в небольшом гонораре плюс 15 процентов от дохода фильма. Кстати, вся трилогия заработала чуть менее 3 миллиардов долларов по всему миру.

Роль Арагорна

Николасу Кейджу предложили роль Арагорна, от которой он отказался из-за «семейных обязательств». Известно, что затем роль досталась подающему надежды ирландскому актеру Стюарту Таунсенду, которого зрители не помнят:

«Я репетировал и тренировался там два месяца, а затем был уволен за день до начала съемок. — вспоминал позже актер .

Нуждаясь в актере постарше, Джексон обратился к Вигго Мортенсену, взявший на себя роль по настоянию своего сына Генри, который был поклонником книг.

Кадр из фильма "Властелин колец"

Рассел Кроу мог бы заменить Арагорна

Если бы Мортенсен отказался от роли Арагорна, Питер Джексон мог бы заменить его на двоих актеров: Джейсона Патрика и Рассела Кроу.

«Мы отправили Расселу Кроу сценарий, и он прочитал его и был очарован.

Я помню, как мне позвонил его агент и сказал, что он только что закончил еще один фильм, в котором он был с мечом и доспехами — "Гладиатор".

Рассел был польщен предложением, но у него были другие фильмы, в которых он был более заинтересован, и это не сработало».

Джейк Джилленхол, Вин Дизель, Лиам Нисон и Ума Турман могли бы сыграть во "Властелине колец"

Джейк Джилленхол прошел неудачное прослушивание на роль Фродо из-за того, что Питер Джексон, как выяснил, хотел слышать у героев британский акцент.

Вин Дизель пробовался на роль Арагорна, и хоть его выступление назвали убедительным, на роль он совершенно не подходил.

Были также «дискуссии», вспоминает Джексон, о супругах Итане Хоуке и Уме Турман, которые могли бы сыграть Фарамира и Эовин.

«Итан был большим поклонником книг и очень хотел принять в них участие. Ума была менее уверена, и это было правильно, потому что мы пересматривали то, как мы видели характер Эовин буквально по ходу дела».

Вигго и его травмы

Множество травм преследовали актеров во время съемок, но Вигго Мортенсену приходилось особенно тяжело: он ударялся ногами, ломал пальцы. Элайджа Вуд вспомнил, как Мортенсену «выбили половину зуба во время боя, и он настаивал на применении суперклея, чтобы вставить его обратно, чтобы он продолжал работать».

Съемки

- Джексон и его соавторы Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс постоянно пересматривали сценарий, даже во время производства. Актерам часто приходилось запоминать новые диалоги в ночь перед запланированными съемками той или иной сцены. Так было со знаменитой речью Боромира в сцене Совета Элронда Братства Кольца. Присмотритесь, и вы увидите, как актер время от времени опускает глаза, чтобы посмотреть на страницу с новым сценарием, которая была приклеена скотчем к его колену.

- Джексон снял сцену для конца «Возвращения короля», где Арагорн борется с физической версией Саурона, в своего рода обновленной версии битвы Саурона и Исилдура из пролога «Братства Кольца» .

«К тому времени, когда мы приступили к постпродакшну, — вспоминает Джексон, — сцена уже не казалась правильной»

Поэтому ее вырезали. Но они все же использовали отснятый материал: в финальной битве Арагорна можно увидеть сражающимся с гигантским пещерным троллем, который был в цифровом виде наложен на то, что изначально должно было быть Сауроном.

- Хорошо известно, что все три фильма «Властелин колец » были сняты одним длинным процессом. Как и в большинстве фильмов, съемки не были последовательными, то есть в любой день расписание включало сцены со всей трилогии. Возможно, самый яркий пример этого связан со сценой в «Возвращении короля», где Фродо, убежденный Голлумом в том, что Сэм предал его, приказывает своему верному другу вернуться домой. Сняли сначала партию Сэма, а потом Фродо…но через год.

«Каждый раз, когда мы переключаемся между Фродо и Сэмом, мы на самом деле прыгаем туда-сюда через пропасть длиною в год», — объяснил Джексон .

- Финальное противостояние между Фродо и Голлумом в «Возвращении короля» изначально должно было закончиться тем, что Фродо столкнул Голлума с уступа в Роковую гору.

«Откровенное убийство, — признался Джексон , — но в то время мы были согласны с этим, потому что чувствовали, что все хотят, чтобы Фродо убил Голлума. Но, конечно, это было очень не по-Толкиновски, потому что это бросало вызов всему, чем он хотел видеть своих героев».

Спустя время эту сцену пересняли.

- Полы в доме Бильбо были сделаны магнитными , чтобы показать метафорический вес Кольца, чтобы оно не подпрыгивало при падении и не скользило.

- Создатели фильма использовали специальный свет для крупных планов глаз Галадриэль (в исполнении Кейт Бланшетт), так что в них отражались звезды. Судя по всему, уникальная световая установка была сделана из рождественских гирлянд.

- Студия хотела сократить культовый вступительный монолог Галадриэль в «Братстве Кольца » до двух минут , потому что они думали, что это сбивает с толку.

- Шон Бин обычно предпочитал не летать на вертолете к некоторым горным местам съемок «Братства Кольца», а вместо этого поднимался пешком. Актер боялся летать и часто отставал от команды, потому что шел пешком по горе туда, куда другие летели.

- Многие из всадников Рохана в «Двух башнях» и «Возвращении короля» были женщинами-всадницами с накладными бородами.

"В Новой Зеландии есть несколько очень хороших женщин-райдеров. И было бы глупо не воспользоваться ими. Некоторые женщины ездили верхом лучше, чем мужчины".

Соцсети

- В «Возвращении короля» Пиппин (которого играет Билли Бойд) поет грустную песенку, пока Фарамир уезжает навстречу своей кончине — это было добавлено потому, что продюсеры Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс однажды вечером услышали, как Билли поет в караоке-клубе, и были поражены его голосом.

- Питер Джексон сам появлялся в трех фильмах. Он был пьяным джентльменом, держащим морковку у таверны «Гарцующий пони» в «Братстве Кольца», одетым в кольчугу солдатом во время битвы в Хельмовой Пади в «Двух башнях» и пиратом на борту одного из Черных кораблей в «Возвращении короля».