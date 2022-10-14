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1 час назад

«Добро пожаловать домой». Дуэйн Джонсон — о возвращении Генри Кавилла в фильмы DC

Чемпионат.com

В материале содержатся спойлеры «Чёрного Адама» и киновселенной DC.

Дуэйн Джонсон высказался о возвращении Кавилла в фильмы DC
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В интервью изданию Entertainment Tonight Дуэйн «Скала» Джонсон вновь заговорил о важности «Чёрного Адама» как для киновселенной DC, так и для фанатов. По его словам, продюсеры ленты долго убеждали руководство WB вернуть Супермена на передний план и в конечном итоге оно услышало просьбы. А что касается послания Генри Кавиллу, то ему Скала готов сказать лишь три слова:

Добро пожаловать домой.

Таким образом Джонсон подтвердил, что появление Супермена в исполнении Генри Кавилла после титров «Чёрного Адама» – вовсе не случайность. Видимо, Кларк Кент вновь будет одним из ведущих персонажей киновселенной DC — и это именно то, чего фанаты просили уже много лет.

Пока неясно, когда именно Генри Кавилл объявит о своём полноценном возвращении, но, судя по намёкам Джонсона, это должно случиться уже совсем скоро.

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