Дуэйн Джонсон высказался о возвращении Кавилла в фильмы DC

В материале содержатся спойлеры «Чёрного Адама» и киновселенной DC.

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В интервью изданию Entertainment Tonight Дуэйн «Скала» Джонсон вновь заговорил о важности «Чёрного Адама» как для киновселенной DC, так и для фанатов. По его словам, продюсеры ленты долго убеждали руководство WB вернуть Супермена на передний план и в конечном итоге оно услышало просьбы. А что касается послания Генри Кавиллу, то ему Скала готов сказать лишь три слова:

Добро пожаловать домой.

Таким образом Джонсон подтвердил, что появление Супермена в исполнении Генри Кавилла после титров «Чёрного Адама» – вовсе не случайность. Видимо, Кларк Кент вновь будет одним из ведущих персонажей киновселенной DC — и это именно то, чего фанаты просили уже много лет.