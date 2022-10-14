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1 час назад

Фильмы для тех, кто потерял смысл жизни

Мария Каткова

Довольно часто в период личностного кризиса людям помогает искусство, и в частности массовое. Кинематограф может дать ответы на некоторые философские вопросы. В том числе вернуть вкус и жажду жизни. О фильмах, которые помогут разобраться вам с внутренними проблемами — в материале “Рамблера”.

Фильмы для тех, кто потерял смысл жизни
Фото: Кадр из фильма "Куда ты пропала, Бернадетт?"Кадр из фильма "Куда ты пропала, Бернадетт?"

“Куда ты пропала, Бернадетт?” (2019)

На первый взгляд, у главной героини фильма Бернадетт есть все: высокооплачиваемая работа с перспективами, любимый муж и умница-дочь. Однако она понимает, что в суете и рутине совсем потеряла себя. В один прекрасный день Бернадетт исчезает, и никто не может понять, почему она приняла такое решение. Однако героине оказалась необходима перезагрузка, поэтому она уехала на край света, чтобы пересмотреть свой взгляд на мир. Главную роль исполнила Кейт Бланшетт.

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“Невероятная жизнь Уолтера Митти” (2013)

Главный герой фильма Уолтер Митти работает в отделе иллюстраций американского журнала. Его жизнь не отличается от того, что происходит у других людей, и давно погрязла в рутину работа-дом. Однажды им приходит стопка фотографий от некоего Шона О’Коннела, но там не хватает одного негатива. Связаться с автором снимков не получается, и теперь Уолтеру Митти предстоит найти О’Коннела. С тех пор его жизнь кардинально меняется и превращается в настоящее приключение, о котором он давно мечтал. В главных ролях: Бен Стиллер, Кристен Уиг и Адам Скотт.

“Бойфренд из будущего” (2013)

Кадр из фильма "Бойфренд из будущего"

Неожиданно у главного героя появляется идеальная суперспособность. Он может возвращаться в любой период жизни и менять прошлое. Сначала это кажется ему довольно интересным, так как он владеет временем и может сделать все так, как он хочет. Однако в какой-то момент он понимает, что его жизнь стала бессмысленна из-за постоянных скачков во времени. Теперь ему придется научиться ценить жизнь, несмотря на все ошибки и разочарования.

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