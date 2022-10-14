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1 час назад

Пять киноляпов в знаменитых советских картинах

Мира Маркина

Съемки фильма – процесс всегда трудоемкий. Поэтому даже в шедеврах кинематографа можно найти изъяны. О пяти таких “пасхалках” читайте в статье “Рамблера”.

Пять киноляпов в знаменитых советских картинах
Фото: Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1967)

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В сцене погони за Шуриком и Ниной Труса, Балбеса и Бывалого пугает медведь. Во-первых, откуда взяться гималайскому сородичу бурого мишки на Кавказе – вопрос открытый. Вероятно, какого медведя в цирке смогли найти, такого на площадку и привели. На что указывает второй ляп – обратите внимание, что медведь носит весьма стильный аксессуар. Ошейник.

Двенадцать стульев (1971)

Чтобы найти следующий киноляп, нужно вспомнить эпизод, когда Остап Бендер (к слову, совершенно не умеющий рисовать) называется дипломированным художником, выпускником ВХУТЕМАС. Он делает это для того, чтобы получить заветный билет на пароход. Ведь именно на нем завладевший стульями Мадам Петуховой театр “Колумб” отбывает из города.

Вместе с “подмастерьем” Кисой Воробьяниновым Остап рисует фигуру, которая в финале сцены из двухметровой превращается в семиметровую.

Кадр из фильма "Двенадцать стульев"

Москва слезам не верит (1979)

Картину о борьбе простых женщин за счастье снимали в непростые дефицитные времена. Меньшов выкручивался как мог. Вот и получилось, что полосатый ковер на стене в квартире любовника Кати затем превращается в плед на пикнике с друзьями Гоши.

Фанаты "Дома дракона" обнаружили позорный киноляп

Мимино (1977)

Лали – учительница, односельчанка главного героя картины Мимино. Она влюблена в него. В одной из сцен Лали идет ему навстречу с бидоном в руке. Она не здоровается с ним, но не только это странно. В следующем кадре у Лали под мышкой появляется клатч ярко-красного цвета. Он прекрасно подходит ее туфлям, но совершенно неясно, откуда появился.

Кадр из фильма "Мимино"

Любовь и голуби (1984)

Немножко недоглядели и костюмеры картины “Любовь и голуби”. Обратите внимание: когда Вася появляется в тренажерном зале с Раисой Захаровной, он одет в костюм с синими галстуком. Вот только купят его герои на рынке лишь несколько дней спустя.

Кадр из фильма "Любовь и голуби"
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