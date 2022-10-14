Пять киноляпов в знаменитых советских картинах

Съемки фильма – процесс всегда трудоемкий. Поэтому даже в шедеврах кинематографа можно найти изъяны. О пяти таких “пасхалках” читайте в статье “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1967)

Видео дня

В сцене погони за Шуриком и Ниной Труса, Балбеса и Бывалого пугает медведь. Во-первых, откуда взяться гималайскому сородичу бурого мишки на Кавказе – вопрос открытый. Вероятно, какого медведя в цирке смогли найти, такого на площадку и привели. На что указывает второй ляп – обратите внимание, что медведь носит весьма стильный аксессуар. Ошейник.

Двенадцать стульев (1971)

Чтобы найти следующий киноляп, нужно вспомнить эпизод, когда Остап Бендер (к слову, совершенно не умеющий рисовать) называется дипломированным художником, выпускником ВХУТЕМАС. Он делает это для того, чтобы получить заветный билет на пароход. Ведь именно на нем завладевший стульями Мадам Петуховой театр “Колумб” отбывает из города.

Вместе с “подмастерьем” Кисой Воробьяниновым Остап рисует фигуру, которая в финале сцены из двухметровой превращается в семиметровую.

Кадр из фильма "Двенадцать стульев"

Москва слезам не верит (1979)

Картину о борьбе простых женщин за счастье снимали в непростые дефицитные времена. Меньшов выкручивался как мог. Вот и получилось, что полосатый ковер на стене в квартире любовника Кати затем превращается в плед на пикнике с друзьями Гоши.

Мимино (1977)

Лали – учительница, односельчанка главного героя картины Мимино. Она влюблена в него. В одной из сцен Лали идет ему навстречу с бидоном в руке. Она не здоровается с ним, но не только это странно. В следующем кадре у Лали под мышкой появляется клатч ярко-красного цвета. Он прекрасно подходит ее туфлям, но совершенно неясно, откуда появился.

Кадр из фильма "Мимино"

Любовь и голуби (1984)