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1 час назад

Необычный факт о фильме "Миссис Даутфайр": видео

Стелла Шмель

Комедия "Миссис Даутфайр", снятая режиссером Крисом Коламбусом, вышла в 1993 году, а главную роль ней исполнил Робин Уильямс. Этот фильм завоевал любовь зрителей, однако мало кто знает, как именно он создавался.

Во время съемок Робину Уильямсу приходилось несколько раз проигрывать одни и те же сцены. Это произошло из-за того, что режиссер не знал точно, какой прокатный рейтинг будет у картины. Поэтому было создано три версии фильма, например, в версии для детского рейтинга Уильямс больше жестикулировал и не использовал крепкие словечки.

Подробнее о том, чем отличались еще две версии картины, смотрите в видео.

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