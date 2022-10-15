Кяро и Александрова снялись в детективе «Дополнительный урок»

20 октября 2022 года на экраны российских кинотеатров выходит драматический триллер режиссера, сценариста и продюсера Анны Курбатовой «Дополнительный урок».

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Фильм рассказывает историю Веры Седовой, полицейской, которая, находясь на дежурстве, вынуждена стрелять в вооруженного студента, чтобы предотвратить массовый расстрел в колледже. Во время расследования выясняется, что обрез ружья, который, по мнению Веры, был у убитого студента, не найден на месте происшествия. Единственным человеком, который готов поверить девушке и разобраться в произошедшем, становится адвокат Илья Нестеров. В основе сценария лежит история, которая несколько лет назад попала в руки Анне Курбатовой. Проект сложился, когда режиссера заинтересовала остросоциальная тема стрельбы в школах. Сценарий был написан Анной в соавторстве с Николаем Голиковым и прошел длинный путь редактуры, однако неизменным оставалось желание создателей сбалансировать сложную проблематику фильма интересным и закрученным сюжетом, избегая оценочных суждений.

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Продюсер картины Григорий Подземельный отмечает: «Сценарий привлек меня, в первую очередь, острой актуальной темой. Фильмов про шутинг в нашем кино пока нет — я сразу подумал, что было бы интересно взяться за такую сложную тему. В то же время это отличная жанровая история. Тем более, Аня — соавтор сценария. Она занималась этой историей несколько лет, и я не сомневался, что она выложится по полной. Считаю, что с «нервом» в картине Аня справилась прекрасно».

Для Анны Курбатовой фильм «Дополнительный урок» стал второй режиссерской работой, причем, как и в предыдущей картине «Вне зоны доступа», Анна выступила еще и в качестве сценариста и продюсера: «Все начинается со сценария, но в итоге я не могу свое отпустить. Фильмы — это мои дети». Фильмы режиссера роднит акцент на жизни и проблемах подростков. По словам Анны, такой выбор не случаен: «Меня интересует молодежь, во-первых, конечно, потому что это наше будущее. Во-вторых, я мама двоих уже достаточно взрослых, подрастающих детей, и мне интересно, чем они живут, как и о чем они думают. Нынешние подростки уже во многом очень от нас отличаются, ведь они существуют в совершенно другом мире, нежели мы в их возрасте». Продюсеры картины считают, что, несмотря на то, что большой акцент в фильме сделан на подростках, аудитория у проекта значительно шире.

«Фильм будет интересен и молодежи, и более старшему поколению, — рассуждает продюсер Михаил Курбатов. — Также, исходя из интересов, думаю, что «Дополнительный урок» привлечет поклонников детективных историй, социального кино, зрителей, привыкших размышлять об увиденном. У фильма непростая проблематика, но мы не хотели давить на зрителя — не хочется нравоучений. При этом как раз художественное кино, на наш взгляд, может вызвать у аудитории большой эмоциональный отклик, сопереживание и вовлечь в историю, заставив задуматься».

«Дополнительный урок» — первый российский художественный фильм, рассказывающий про скулшутинг — вооруженные нападения в учебных учреждениях. Создатели проекта признаются, что отдельная сложность в работе состояла во взвешенной и непредвзятой с моральной и этической точек зрения трактовке трагедий и социальных проблем, которые являются первопричиной.

«Изначально, когда мы брались за эту тему, у меня был страх, что мы можем героизировать стрелков и таким образом снять с них вину, но, мне кажется, у нас получилось выдержать правильный посыл, — делится режиссер. — Если почитать истории реальных стрелков, как правило, они всегда взывают к помощи — пишут в социальных сетях угрозы или озвучивают намерения о самоубийстве, но их не замечают. Только после трагедии люди начинают обсуждать случившееся, и выясняется, что многие замечали странности в поведении убийцы, но просто проигнорировали их. И вот это кино о том, что если бы люди обращали больше внимания на окружающих, то, возможно, какую-то часть этих трагедий удалось бы предотвратить. Обелять и оправдывать стрелков мы не хотим, но разделить эту ответственность, мне кажется, мы обязаны».