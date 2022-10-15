Продюсеры Netflix уличили принца Гарри и Меган Маркл во лжи

Похоже, Сассексы окончательно запутались в показаниях — и заодно запутали окружающих. Теперь они сбили с толку даже продюсеров собственного документального проекта на Netflix, которые во время съемок обратили внимание на непоследовательность их истории.

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«Многое в сериале противоречило тому, что написал Гарри, так что это стало проблемой, — сообщил изданию PageSix высокопоставленный источник в Netflix. — А потом Гарри и Меган обратились к кинематографистам с просьбой вернуть контент, который они сами же и предоставили».

Сассексы даже хотели задержать выход фильма до следующего года, чтобы тщательно его отредактировать и вырезать все лишнее на монтаже, но руководители Netflix настояли на том, чтобы его выпустили в начале декабря — по горячим следам нового сезона «Короны».