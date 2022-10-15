Продюсеры Netflix уличили принца Гарри и Меган Маркл во лжи

Похоже, Сассексы окончательно запутались в показаниях — и заодно запутали окружающих. Теперь они сбили с толку даже продюсеров собственного документального проекта на Netflix, которые во время съемок обратили внимание на непоследовательность их истории.
«Многое в сериале противоречило тому, что написал Гарри, так что это стало проблемой, — сообщил изданию PageSix высокопоставленный источник в Netflix. — А потом Гарри и Меган обратились к кинематографистам с просьбой вернуть контент, который они сами же и предоставили».
Сассексы даже хотели задержать выход фильма до следующего года, чтобы тщательно его отредактировать и вырезать все лишнее на монтаже, но руководители Netflix настояли на том, чтобы его выпустили в начале декабря — по горячим следам нового сезона «Короны».
Напомним, что съемки проходили больше года, и судя по всему, за это время Гарри и Меган успели наговорить много лишнего. Возможно, желание вырезать некоторые сцены связано с тем, что, по слухам, Карл III планирует запретить Гарри посещение коронации, если в его предстоящих мемуарах будут нападки на королеву-консорт Камиллу. Осталось только понять, как отреагировал на ультиматум блудный сын: убрал все выпады против мачехи или специально их добавил.