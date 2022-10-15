Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 63.06EUR 62.47
Войти в почту
2 часа назад

Заявления принца Гарри и Меган Маркл в их документальном фильме противоречат тому, что герцог написал в своих мемуарах

Super.ru

Похоже, Сассексы окончательно запутались в показаниях — и заодно запутали окружающих. Теперь они сбили с толку даже продюсеров собственного документального проекта на Netflix, которые во время съемок обратили внимание на непоследовательность их истории.

Продюсеры Netflix уличили принца Гарри и Меган Маркл во лжи
Фото: Super.ruSuper.ru

«Многое в сериале противоречило тому, что написал Гарри, так что это стало проблемой, — сообщил изданию PageSix высокопоставленный источник в Netflix. — А потом Гарри и Меган обратились к кинематографистам с просьбой вернуть контент, который они сами же и предоставили».

Сассексы даже хотели задержать выход фильма до следующего года, чтобы тщательно его отредактировать и вырезать все лишнее на монтаже, но руководители Netflix настояли на том, чтобы его выпустили в начале декабря — по горячим следам нового сезона «Короны».

Напомним, что съемки проходили больше года, и судя по всему, за это время Гарри и Меган успели наговорить много лишнего. Возможно, желание вырезать некоторые сцены связано с тем, что, по слухам, Карл III планирует запретить Гарри посещение коронации, если в его предстоящих мемуарах будут нападки на королеву-консорт Камиллу. Осталось только понять, как отреагировал на ультиматум блудный сын: убрал все выпады против мачехи или специально их добавил.

Фильмы,принц Гарри,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители