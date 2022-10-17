Режиссер «Достать ножи» подтвердил гомосексуальность героя Крейга

Режиссер серии детективных фильмов «Достать ножи» Райан Джонсон подтвердил гомосексуальность главного героя детектива Бенуа Бланка, роль которого исполняет актер Дэниел Крейг. Об этом сообщает ScreenRant.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

На пресс-конференции Лондонского кинофестиваля режиссера картин спросили о сексуальной ориентации Бланка. Джонсон ответил утвердительно. «Да, он определенно [гей]. Не могу себе представить человека, который принес бы мне больше радости, чем Бенуа Бланк», — заявил он.