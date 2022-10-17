Режиссер «Достать ножи» подтвердил гомосексуальность героя Крейга

Режиссер серии детективных фильмов «Достать ножи» Райан Джонсон подтвердил гомосексуальность главного героя детектива Бенуа Бланка, роль которого исполняет актер Дэниел Крейг. Об этом сообщает ScreenRant.
На пресс-конференции Лондонского кинофестиваля режиссера картин спросили о сексуальной ориентации Бланка. Джонсон ответил утвердительно. «Да, он определенно [гей]. Не могу себе представить человека, который принес бы мне больше радости, чем Бенуа Бланк», — заявил он.
Подтверждение нетрадиционной сексуальной ориентации главного героя можно также найти в самом фильме. Так, в сиквеле «Достать ножи: Стеклянная луковица» есть сцена, которая показывает, что детектив Бланк живет с мужчиной.
Премьера фильма «Достать ножи 2» запланирована на 23 декабря на Netflix. Действие сиквела будет происходить в Греции на частном острове миллиардера, роль которого исполняет актер Эдвард Нортон. В ленте также снимутся Итан Хоук, Джессика Хенвик, Кэтрин Хан, Дэйв Батиста, Кейт Хадсон и другие.