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1 час назад

5 уютных фильмов для осенних вечеров

Мира Маркина

Для тех, кто не знает, чем себя занять после работы (или учебы), «Рамблер» собрал топ фильмов, с которыми осенние вечера пролетят незаметно.

5 уютных фильмов для осенних вечеров
Фото: Кадр из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке"Кадр из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке"

«Улыбка Моны Лизы» (2003)

Видео дня

Кэтрин Энн Уотсон получает место преподавателя истории искусств в женском колледже. Однако среди руководства и преподавательского состава учебного заведения преобладают патриархальные взгляды на роль женщин в этом мире. Кэтрин с энтузиазмом бросается в борьбу за равноправие полов и оказывает огромное влияние на студенток. Общение меняет и учений, и главную героиню: заставляет ее по-новому взглянуть на собственную жизнь.

Кадр из фильма "Улыбка Мона Лизы"

«Легкое поведение» (2008)

Ретрокомедия с Колином Фертом, Джессикой Бил и Беном Барнсом, которая рассказывает о молодом англичане Джоне Уитэкере, страстно влюбленном в американку Лариту. Их бурный роман заканчивается скорым браком, однако девушка даже в страшном сне не могла себе представить, какое будущее ее ждет. Оказавшись в классическом английском доме, красотке приходится выдержать смертельную схватку… со свекровью.

Кадр из фильма "Легкое поведение"

«Больше, чем друг» (2010)

Романтическая комедия с Дженнифер Энистон и Джейсоном Бейтманом в главных ролях. По сюжету риелтор Уолли решает отметить со своей подругой Кэсси ее решение стать матерью. В итоге они напиваются…а через 7 лет Уолли возвращается в Нью-Йорк и знакомится с сыном Кэсси, который удивительно напоминает его самого в детстве. Теперь ему предстоит вспомнить, что было той злополучной ночью и вернуть себе статус «настоящего папы».

Кадр из фильма "Больше, чем друг"

«Бойфренд из будущего» (2013)

Искренняя комедия о любви и будничной красоте, которая рассказывает о многообещающем адвокате, умеющим перемещаться во времени. Чтобы очаровать девушку мечты, он готов повторять первое свидание вновь и вновь. Правда, любовь с первого взгляда не всегда приходит с первого раза. В главных ролях: Донал Глисон и Рэйчел МакАдамс.

Кадр из фильма "Бойфренд из будущего"

«Дождливый день в Нью-Йорке» (2019)

Романтическая комедия Вуди Аллена с Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг и Селеной Гомес в главных ролях. Он – из состоятельной семьи, она – из небольшого городка в Аризоне, и всего один день, который они проведут вместе, навсегда изменит их жизнь... Он встретит свою давнюю подругу, а девушку затянет в мир звездной богемы…

Кадр из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке"
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