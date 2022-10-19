Режиссер "Стражей Галактики" разрабатывает новый фильм для DC

Режиссер Джеймс Ганн планирует начать работать над новым проектом для DC. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
На данный момент Ганн и продюсер Питер Сафран ведут переговоры с компанией Warner Bros. о создании нового фильма по киновселенной DC.
Подробности картины неизвестны. Упоминается, что режиссер работает не над одним проектом студии.
На данный момент Ганн трудится над вторым сезоном сериала "Миротворцы", а также разрабатывает его спин-офф, который, по его словам, "не будет таким же комедийным", как оригинальная картина.
Сообщается, в новом проекте Виола Дэвис вернется к роли Аманды Уоллер. Ранее Ганн подтвердил, что Харли Квинн еще вернется в киновселенную DC.