Что смотреть в кино с 20 октября

Премьеры этой недели в подборке «Рамблера»

Фото: Кадр из фильма "Средневековье" Кадр из фильма "Средневековье"

"Средневековье"

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Сюжет фильма разворачивается в 1402 году и рассказывает историю чешского полководца Яна Жижки, не проигравшего ни одного сражения в своей жизни. Ян соглашается похитить невесту влиятельного дворянина, чтобы не допустить его восхождения к власти. Но этот шаг оборачивается неожиданными последствиями: Жижка влюбляется в заложницу. Ради спасения девушки Ян бросает вызов целой армии. И теперь от его победы зависит не только его личная судьба, но и судьба всей империи.

"Девушка в окне"

Девушка по имени Эми пытается пережить смерть отца, которого убивают. Она подозревает в преступлении соседа Криса, бывшее любовное увлечение матери. Эми готова идти до конца, чтобы разоблачить соседа и выяснить правду.

"Сезон измен"

В центре сюжета истории жизни двух пар, которые живут неподалеку от Дублина. Ивонна и Крис и Даниэль с Джимом выглядят прекрасными людьми, кажется, что в их отношениях все прекрасно. Но в одну далеко не самую прекрасную ночь обнаруживается, что идеальные отношения таковыми вовсе не являются. Способны ли люди узнать друг друга по-настоящему? Или партнеры знают друг о друге лишь то, что их половины позволяют о себе узнать?

"Девушка на миллион"

Хозяин детективного агентства Виктор Смоленский хочет жениться и предлагает помощникам найти для него идеальную супругу. Задача перед ними поставлена непростая: у девушки должна быть внешность Мэрилин Монро и характер Наташи Ростовой. Но и гонорар за выполнение поручения Смоленский предлагает весьма большой: миллион рублей. Помощники пытаются выполнить поручение босса, но судьба вносит свои коррективы: Виктор встречает девушку, которая является полной противоположностью его идеала.

"Пришелец из будущего"