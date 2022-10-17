Что смотреть в кино с 20 октября

Премьеры этой недели в подборке «Рамблера»
Сюжет фильма разворачивается в 1402 году и рассказывает историю чешского полководца Яна Жижки, не проигравшего ни одного сражения в своей жизни. Ян соглашается похитить невесту влиятельного дворянина, чтобы не допустить его восхождения к власти. Но этот шаг оборачивается неожиданными последствиями: Жижка влюбляется в заложницу. Ради спасения девушки Ян бросает вызов целой армии. И теперь от его победы зависит не только его личная судьба, но и судьба всей империи.
Девушка по имени Эми пытается пережить смерть отца, которого убивают. Она подозревает в преступлении соседа Криса, бывшее любовное увлечение матери. Эми готова идти до конца, чтобы разоблачить соседа и выяснить правду.
В центре сюжета истории жизни двух пар, которые живут неподалеку от Дублина. Ивонна и Крис и Даниэль с Джимом выглядят прекрасными людьми, кажется, что в их отношениях все прекрасно. Но в одну далеко не самую прекрасную ночь обнаруживается, что идеальные отношения таковыми вовсе не являются. Способны ли люди узнать друг друга по-настоящему? Или партнеры знают друг о друге лишь то, что их половины позволяют о себе узнать?
Хозяин детективного агентства Виктор Смоленский хочет жениться и предлагает помощникам найти для него идеальную супругу. Задача перед ними поставлена непростая: у девушки должна быть внешность Мэрилин Монро и характер Наташи Ростовой. Но и гонорар за выполнение поручения Смоленский предлагает весьма большой: миллион рублей. Помощники пытаются выполнить поручение босса, но судьба вносит свои коррективы: Виктор встречает девушку, которая является полной противоположностью его идеала.
Действие фильма происходит в 2555 году. Почти все человечество погибло в результате экологической катастрофы, а те, кто остался, выживают в ужасном мире, где идут кислотные дожди и хозяйничают зомби. Однажды один из выживших после катастрофы людей, имя которого Гость, решается попробовать спасти мир, вернувшись в XXI век и предотвратив апокалипсис.