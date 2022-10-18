Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+9° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
2 часа назад

Продюсер «Игры престолов» работает над новым триллером-утопией «Конкордия»

Замана

Шестикратный лауреат премии «Эмми» продюсер Фрэнк Дульгер («Игра престолов», «Стая», «Рим») присоединился к команде, работающей над производством научно-фантастического триллера «Конкордия», который повествует об утопическом обществе, информирует сайт "Мир фантастики".

Кресло режиссера шоу заняла Барбара Эдер («Варвары», «Стая»). Дульгер же станет шоураннером проекта. Снимать собираются в разных локациях Европы: в Риме, Северной Италии и в Германии.

Вселенная «Конкордии», созданная Майком Уолденом («Хроники Франкенштейна») и Николасом Рачем («Погребальное общество»), повествует о могущественном искусственном интеллекте, контролирующем социальную жизнь человечества. По мере приближения 20-й годовщины основания сообщества, все больше городов по всей планете хотят повторить его успех. Вот только секрет создания этой утопии вот-вот выйдет наружу, что грозит уничтожить всё, чего добились его авторы.

Фильмы,Рим,Игра престолов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители