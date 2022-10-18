Компания Warner Bros. задумалась о создании "Человека из стали 2"

Руководство Warner Bros. Discovery хочет сделать новый фильм про Супермена с Генри Кавиллом в главной роли. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Проект планируется как возможный сиквел «Человека из стали». Продюсером фильма назначили Чарльза Ровена, ранее работавшего над такими картинами, как «Человек из стали», «Отряд самоубийц», «Чудо-женщина». На данный момент компания ищет сценаристов для нового фильма о Супермене.