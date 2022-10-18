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1 час назад

Компания Warner Bros. задумалась о создании "Человека из стали 2" с Генри Кавиллом

Газета.Ru

Руководство Warner Bros. Discovery хочет сделать новый фильм про Супермена с Генри Кавиллом в главной роли. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Компания Warner Bros. задумалась о создании "Человека из стали 2"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Проект планируется как возможный сиквел «Человека из стали». Продюсером фильма назначили Чарльза Ровена, ранее работавшего над такими картинами, как «Человек из стали», «Отряд самоубийц», «Чудо-женщина». На данный момент компания ищет сценаристов для нового фильма о Супермене.

Ранее стало известно, что Генри Кавилл вернется к роли Супермена в новом фильме «Черный Адам» с Дуйэном Джонсоном. В сентябре появился новый трейлер грядущей картины.

Фильмы,Человек из стали,Чудо-женщина,Отряд самоубийц,Генри Кавилл,
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