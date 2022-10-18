Компания Warner Bros. задумалась о создании "Человека из стали 2"

Руководство Warner Bros. Discovery хочет сделать новый фильм про Супермена с Генри Кавиллом в главной роли. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Проект планируется как возможный сиквел «Человека из стали». Продюсером фильма назначили Чарльза Ровена, ранее работавшего над такими картинами, как «Человек из стали», «Отряд самоубийц», «Чудо-женщина». На данный момент компания ищет сценаристов для нового фильма о Супермене.
Ранее стало известно, что Генри Кавилл вернется к роли Супермена в новом фильме «Черный Адам» с Дуйэном Джонсоном. В сентябре появился новый трейлер грядущей картины.