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2 часа назад

Сестра Жанны Фриске опровергла, что сыграет певицу в новом фильме

Мира Маркина

Сестра покойной Жанны Фриске Наталья опровергла информацию о том, что сыграет певицу в автобиографическом фильме. Об этом она сообщила в беседе с изданием «СтарХит».

Сестра Фриске опровергла, что сыграет певицу в новом фильме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Фриске отметила, что на данный момент не ведутся съемки картины о Жанне, о которых она бы знала.

«Одно из двух. Либо я не знаю, что задействована в каком-то фильме, либо у нас нашлась еще одна сестра, которую зовут Наташа, и вот она-то там и сыграет. Если серьезно, то ничего такого больше не планируется, нигде играть я не собираюсь», — заключила женщина.

Сейчас Наталья полностью посвятила себя материнству, к которому шла долгих 10 лет. Дочке Луне недавно исполнилось полгода, малышку женщина воспитывает одна, так как с отцом девочки рассталась, когда была на третьем месяце беременности.

Ранее «Рамблер» писал о том, что звезда "Аншлага" пожаловался на "проклятый глянец".

Фильмы,Жанна Фриске,
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