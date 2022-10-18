Сестра Фриске опровергла, что сыграет певицу в новом фильме

«Одно из двух. Либо я не знаю, что задействована в каком-то фильме, либо у нас нашлась еще одна сестра, которую зовут Наташа, и вот она-то там и сыграет. Если серьезно, то ничего такого больше не планируется, нигде играть я не собираюсь», — заключила женщина.