Рианна может стать автором саундтреков к новому фильму Marvel

Ни компания, ни сама исполнительница эти слухи пока не подтвердили.

Фото: Inc-News Inc-News

Ряд американских таблоидов сообщил, что певица Рианна сейчас работает над двумя музыкальными композициями к фильму Marvel.

Якобы речь идет к картине «Черная пантера: Ваканда навсегда», хотя пока никаких подтверждений этим сообщениям нет. Сам фильм должен выйти в прокат уже 11 ноября этого года.

Тем не менее, поклонников певица даже такая непроверенная новость порадовал и дала надежду на то, что уже давно отошедшая от музыки исполнительница все-таки возобновит свою деятельность.