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1 час назад

Рианна может стать автором саундтреков к новому фильму Marvel

Inc-News

Ни компания, ни сама исполнительница эти слухи пока не подтвердили.

Рианна может стать автором саундтреков к новому фильму Marvel
Фото: Inc-NewsInc-News

Ряд американских таблоидов сообщил, что певица Рианна сейчас работает над двумя музыкальными композициями к фильму Marvel.

Якобы речь идет к картине «Черная пантера: Ваканда навсегда», хотя пока никаких подтверждений этим сообщениям нет. Сам фильм должен выйти в прокат уже 11 ноября этого года.

Тем не менее, поклонников певица даже такая непроверенная новость порадовал и дала надежду на то, что уже давно отошедшая от музыки исполнительница все-таки возобновит свою деятельность.

Тем более, уже известно, что после пятилетнего перерыва Рианна собирается выйти на сцену в рамках Супербоула-2023.

Фильмы,Рианна,
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