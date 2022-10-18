О чем главные киноновинки недели

В четверг, 20 октября, на большие экраны выходят три новые отечественные картины — ромком «Девушка на миллион» о владельце детективного агентства, намеренном найти себе невесту, социальная драма «Плакать нельзя», в которой правительство одной из стран Скандинавии забирает ребёнка у матери, а также детективная драма «Дополнительный урок» о случайном убийстве в колледже. Также зрители смогут увидеть итальянскую ленту «Мой тигр», в которой мальчик спасает тигрёнка от браконьеров, и историческую драму «Корсаж» о своенравной и дерзкой Елизавете Баварской, императрице Австрии.

Фото: Кадр из фильма «Девушка на миллион» Кадр из фильма «Девушка на миллион»

«Мой тигр» (Il ragazzo e la tigre)

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В приключенческом фильме «Мой тигр» режиссёра Брандо Куиличи рассказывается история двух сирот: мальчика Балмани и тигрёнка.

После потери родителей Балмани сбегает из приюта и вскоре натыкается на браконьеров, убивших бенгальскую тигрицу и заточивших тигрёнка в клетку. Мальчик спасает животное и даёт новому другу имя Мукти. Вместе Балмани и Мукти пройдут через множество преград, чтобы дойти до буддийского монастыря высоко в горах, известного как «Гнездо тигра», где монахи защищают диких животных. Лента перенесёт зрителя из реальности в травянистые равнины Непала и заснеженные Гималаи.

Как сообщается в издании Dove, идея снять фильм у режиссёра возникла ещё в 2015 году, когда он узнал о программе WWF Save Tigers Now («Спасите тигров сейчас»). В тот момент Куиличи понял, что должен снять картину, которая будет ориентирована на молодую аудиторию, и осветить в ней проблему вымирания тигров.

Перед съёмками в Непале случилось землетрясение. Оно разрушило Катманду и опустошило многие районы страны. В результате этих страшных событий Куиличи познакомился с Мэгги Дойн, руководительницей ассоциации, которая даёт приют матерям-одиночкам и осиротевшим детям. В компании Дойн и переживших горе людей постановщик провёл несколько дней и понял, что в запланированной истории о защите окружающей среды и животных он может также рассказать о судьбе и силе непальских детей.

«Корсаж» (Corsage)

В исторической драме «Корсаж» актриса Вики Крипс («Призрачная нить», «Время») воплощает на экране дерзкий образ Елизаветы Баварской, также известной как австрийская императрица Сиси, раздражённой социальными ограничениями своего времени. За эту роль Крипс была удостоена награды «Особый взгляд Каннского кинофестиваля» как лучшая актриса в 2022 году. Лента также получила главный приз на Лондонском кинофестивале, а актриса была удостоена награды за лучшую женскую роль.

В картине раскрывается личная трагедия императрицы. Елизавета в преддверии своего 40-летия испытывает острую усталость и нежелание находиться на виду, выполнять обязанности своего статуса. Она несчастна: императрицу никто не может понять, а её натуру называют неспокойной и бунтарской.

Елизавета Баварская славилась своей красотой. В фильме она постоянно стремится поддерживать стройность и молодость, и с каждым годом ей всё острее необходимо подтверждение её неотразимости со стороны мужчин. Сиси сидит на жёсткой диете, активно занимается спортом, чтобы получать одобрение общества и не терять свою привлекательность. Её корсаж всегда затянут максимально туго, чтобы талия казалась очень тонкой. Однако после своего юбилея императрица понимает, что устала от такой жизни, и решается на кардинальные изменения ради свободы.

«Девушка на миллион»

Молодой и успешный владелец детективного агентства решает жениться. Своим помощникам он даёт задание — найти ему невесту, и чтобы внешностью она была похожа на Мэрилин Монро, а характером — на Наташу Ростову. В награду мужчина обещает миллион рублей. Но, пройдя через множество свиданий, герой понимает, что золото найти и то проще. Волею судьбы он встречает женщину, которая является полной противоположностью заявленных стандартов.

Режиссёром и сценаристом картины выступила Мария Ефремова, также исполнившая одну из центральных ролей.

«Очень добрая, семейная романтическая комедия по одноимённому рассказу Марийки Батлер», — написала Ефремова под трейлером на YouTube.

«Плакать нельзя»

Действие социальной драмы разворачивается в Скандинавии, куда молодая мать Татьяна (Светлана Чуйкина) переехала с сыном из Пскова. Её муж, военный журналист, отправился в Сирию и пропал без вести, а героиня вынуждена воспитывать ребёнка в одиночку.

Мальчик учится в скандинавской школе и однажды не возвращается домой. Оказывается, власти отняли его у матери из-за нового законодательства в области ювенальной юстиции. Теперь ребёнок — собственность государства.

Как рассказала Светлана Чуйкина, эта картина о том, насколько важно ценить и беречь свою семью.

«Фильм снимался на основе реальных событий — к сожалению, очень и очень много подобных драматических историй. Поэтому фильм также и об ответственности, о том, что если ты собираешься менять свою жизнь, жизнь своего ребёнка, уезжать в другую страну, то изучи очень хорошо законы», — цитирует слова актрисы «Вокруг ТВ».

Съёмки ленты стартовали в начале 2021 года и проходили в Московской, Калининградской и Псковской областях.

«Дополнительный урок»

Сюжет сфокусирован на сотруднике полиции патрульной Вере Седовой, которая на очередном дежурстве в колледже замечает студента с обрезом. Во время погони парень целится в служащую порядка, и Вера в него стреляет. Парень погибает, а героине может грозить немалый срок, ведь никакого оружия рядом с покойным не обнаружено. Полицейскую ненавидят все: и студенты, и семья парня. Никто ей не верит, кроме адвоката Ильи Нестерова. Он полагает, что обрез мог незаметно забрать кто-то из студентов, а это сулит новые неприятности.

В то же время коллега Нестерова зол и пытается убедить товарища, что подсудимая манипулирует им, чтобы скостить срок. Да и в прошлом Вера пережила событие, после которого героиня страдает от психологической травмы. С тех пор полицейская принимает транквилизаторы и часто испытывает головную боль. Адвокату придётся выяснить, действительно ли было оружие в руках студента или это последствия травмы в виде галлюцинаций.