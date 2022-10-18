«Яркие премьеры» в прокате с 10 ноября

«ЯРКО в кино» – это новый альманах проектов анимационной компании «ЯРКО». Авторами идеи выступили: Тина Канделаки, Олег Рой и другие.

В первый показ вошли серии из нескольких мультсериалов:

«Команда МАТЧ» – история про команду команду зверей и их тренера, которым интересны нетипичные виды спорта.

«Улётная доставка» – ситком про необычную доставку в фантастическом мире.

«Дракошия» – приключенческая история про дракош в заоблачной стране.

Постепенно в альманах будет пополняться новыми сериями увлекательных сериалов.