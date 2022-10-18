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2 часа назад

Сценарист "Аквамена" написал сценарий для сиквела "Флэша"

Газета.Ru

Сценарист "Аквамена" Дэвид Лесли Джонсон-Макголдрик уже написал сценарий к сиквелу фильма "Флэш" киностудии DC с Эзрой Миллером в главной роли, пишет The Hollywood Reporter.

Сценарист "Аквамена" написал сценарий для сиквела "Флэша"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным СМИ, продолжение истории о самом быстром супергерое выйдет в прокат, если первая часть завоюет успех среди зрителей несмотря на скандалы вокруг исполнителя главной роли.

Помимо этого, СМИ сообщили, что сценарий для третьей части "Чудо-женщины" с Галь Гадот также уже готов.

Весной 2022 года Эзру Миллера дважды арестовали на Гавайях за хулиганство и домогательства. В начале лета актера обвинили в развращении несовершеннолетней, а также в похищении матери с тремя детьми, которым он якобы помог сбежать от домашнего насилия. Затем последовали обвинения в насилии, поставке наркотиков несовершеннолетней и краже со взломом.

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