Сценарист "Аквамена" написал сценарий для сиквела "Флэша"

Сценарист "Аквамена" Дэвид Лесли Джонсон-Макголдрик уже написал сценарий к сиквелу фильма "Флэш" киностудии DC с Эзрой Миллером в главной роли, пишет The Hollywood Reporter.

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По данным СМИ, продолжение истории о самом быстром супергерое выйдет в прокат, если первая часть завоюет успех среди зрителей несмотря на скандалы вокруг исполнителя главной роли.

Помимо этого, СМИ сообщили, что сценарий для третьей части "Чудо-женщины" с Галь Гадот также уже готов.