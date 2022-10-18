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2 часа назад

Советский мультфильм «Остров сокровищ» обретает мировую популярность (6+)

Первоисточник

Кадры из советского мультипликационно-игрового фильма «Остров сокровищ» с августа месяца стали стремительно набирать популярность в Сети. Англоязычные пользователи интернета снимают пародии на походку доктора Ливси и обыгрывают его фразы о вреде табака и алкоголя.

Мультфильм «Остров сокровищ» обретает мировую популярность
Фото: ПервоисточникПервоисточник

В аккаунте Akanekochi2 выложили видео, где на всем известную фразу о роме и смерти наложили песню «Why Not» американского исполнителя. Ролик очень быстро набрал более пяти миллионов просмотров, сообщает портал "Народные Новости" со ссылкой на ZabNews.

«Остров сокровищ» - советский полнометражный мультфильм, выпущенный на «Киевнаучфильме» по заказу Гостелерадио СССР. В нем мультипликация удачно сочеталась с музыкальными и хореографическими номерами, исполняемыми живыми актерами. Кроме следования сюжету Стивенсона, в мультфильме пропагандировался здоровый образ жизни, а фразы доктора Ливси, обращенные к пиратам, очень быстро «ушли в народ».

Фильмы,Остров сокровищ,
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