Мультфильм «Остров сокровищ» обретает мировую популярность

Кадры из советского мультипликационно-игрового фильма «Остров сокровищ» с августа месяца стали стремительно набирать популярность в Сети. Англоязычные пользователи интернета снимают пародии на походку доктора Ливси и обыгрывают его фразы о вреде табака и алкоголя.

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В аккаунте Akanekochi2 выложили видео, где на всем известную фразу о роме и смерти наложили песню «Why Not» американского исполнителя. Ролик очень быстро набрал более пяти миллионов просмотров, сообщает портал "Народные Новости" со ссылкой на ZabNews.