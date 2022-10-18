Фильмы, которые помогут пережить утрату

К утрате близкого человека нельзя быть готовым психологически, так как мозг даже после свершившегося отказывается принимать реальность. Иногда людям помогает справиться с утратой психологическая помощь, но если вы пока не готовы идти к специалисту, попробуйте посмотреть фильмы, которые вас отвлекут и подготовят к тому, как вы будете проживать горе. О фильмах, которые помогут пережить утрату — в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Привидение" Кадр из фильма "Привидение"

“Привидение” (1990)

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Культовый фильм 90-х, который остается актуальным по сей день. В начале картины зрителям показывают красивую влюбленную пару. Они давно живут вместе и планируют пожениться, но неожиданно их семейную идиллию прерывает смерть. Главного героя Сэма убивают, и его партнерша Молли остается в одиночестве. Теперь девушке предстоит пережить травмирующий опыт, но она не знает, что душа ее возлюбленного до сих пор находится рядом. Фильм помогает осознать, что даже если человека больше нет рядом с вами, ваша любовь к нему и память о нем все еще жива, и в вашем сердце он получил свое продолжение.

“P.S. Я люблю тебя” (2007)

Кадр из фильма “P.S. Я люблю тебя”

Трогательный фильм о том, как человек учится заново жить после потери близкого. Главные герои фильма Холли и Джерри живут счастливо и планируют завести ребенка, но Джерри умирает от опухоли мозга. Холли впадает в депрессию и не может отпустить своего возлюбленного после его гибели. Неожиданно в день своего рождения она получает сообщение от Джерри и задание. Потом этих писем становится все больше и больше. С помощью них Холли старается отпустить своего возлюбленного и начать жить заново без него.

“Вверх” (2009)

Этот мультфильм также рассказывает о семейной паре, которая познакомилась в далекой юности и прожила вместе всю жизнь. Однако супруга главного героя покидает его, и теперь он не знает, что делать со своей жизнью. Неожиданно его компанией становится мальчик-бойскаут, обделенный вниманием своих родителей. И теперь главному герою приходится отправиться с ним в путешествие в память о своей покойной супруге. Мультфильм учит нас тому, что не стоит запираться в себе после потери близкого человека, ведь за поворотом может скрываться новый и потрясающий мир.